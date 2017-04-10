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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kara Kuvvetleri iddianamesi tamamlandı; 150 kişinin 3'er kez müebbet hapsi istendi

Şüphelilerin arasında eski Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Korgeneral Güvenç de bulunuyor

10 Nisan 2017 14:17

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin aralarında eski Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Korgeneral Yıldırım Güvenç ile tuğgeneraller Erhan Caha, Adem Boduroğlu, Ekrem Çağlar, Cüneyt Soyraç, Lütfi Nuhoğlu ve Mücahit Tamer'in de bulunduğu 150 kişi hakkında da iddianame hazırlandı. İddianamede tüm şüpheliler için üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca başsavcılık  'FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasını oluşturdukları gerekçesiyle 33 kişi hakkında iddianame düzenleyerek, mahkemeye gönderdi. 

NTV'de yer alan habere göre, iddianamede şüphelilere "anayasal düzeni ihlale teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "terör faaliyeti kapsamında resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlamaları yöneltildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin aralarında eski Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Korgeneral Güvenç ile tuğgeneraller Caha, Boduroğlu, Çağlar, Soyraç, Nuhoğlu ve Tamer'in de bulunduğu 150 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede tüm şüpheliler için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.  

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