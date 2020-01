Darbeci albaydan direnen halka: Gebere gebere gidecek it sürüsü!

Darbecilerin kanlı girişiminde İstanbul’da onlarca insanın öldüğü semtlerden birisi de Çengelköy oldu. Tarihi Çınaraltı’nın arkasındaki Erbap Cafe’de oturan bir grup, asker tarafından rehin tutuldu. Albay Mürsel Çıkrıkçı’ya ait olduğu belirtilen ses kayıtlarında, darbeci komutanın, aralarında kadın ile çocukların bulunduğu yaklaşık 60 kişiyle diyalogları ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, darbecilerin 15 Temmuz’daki kanlı girişiminde İstanbul’da en ağır darbeyi alan semtlerden birisi Çengelköy oldu. Çengelköy’de darbeye karşı çıkan yurttaşlara “it sürüsü” benzetmesi yapan darbeci komutanın “gebere gebere gidecek it sürüsü” sözleri darbe dehşetini bir kez daha ortaya koydu.

Kuleli Askeri Lisesi’yle Boğaziçi Köprüsü arasında kalan Çengelköy’de (16 Temmuz, saat 01.00’den sonra) darbeci komutanın emriyle onlarca kişi öldü, yaralandı. Tarihi Çınaraltı’nın hemen arkasında yer alan Erbap Cafe’de ise bir grup, asker tarafından rehin tutuldu. Darbeci komutanın aralarında kadın ile çocukların bulunduğu yaklaşık 60 kişi ile diyalogları ise tüyler ürpertici. Saatlerce süren operasyonun ardından gözaltına alınan Kuleli Askeri Lisesi Komutanı Albay Mürsel Çıkrıkçı’ya ait olduğu belirtilen ve cep telefonuyla bir yurttaşın kaydettiği iki saatlik konuşma kaydının bir bölümü özetle şöyle:

"Bir Fetih suresi oku asker için"

Darbeci Komutan: Çök... Hanımefendi, memleket cenaze namazı kılıyor, Allah affeder merak etme. Sen otur, oturduğun yerde bir Fetih Suresi oku asker için.

Komutan: Şu an at izi it izine karışmış durumda. Allah selamate erdirir, yeter ki söz dinleyin. Şu an kimin ne olduğu belli değil. (Ateş sesleri ve ağlayan kadınlar...)

Komutan: Kadınlar bakın cır cır yapmayın. Ezan okunuyor, lütfen memleket için sala okunuyor. İt kopuğa emanet ettiniz ondan sonra da bu hale geldik. 2 yıldır her gün 5 tane 10 tane polis şehit olurken ne yapıyordunuz. Biz de işte onun gereğini yapıyoruz.

"İt sürüsü dağıtıldı mı?"

Komutan: Durum nedir. O kavşakta asayiş berkemal mi?

Er: Evet komutanım.

Komutan: İt sürüsü dağıldı mı?

Er: Kaçıyorlar komutanım.

Komutan: Bakın şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yine Allah kitap diyerek, insanları galeyana getirmeye çalışıyorlar. Hırsızlığını aleni gördünüz ama yine de tuttunuz inandınız, çalıyorlar ama çalışıyorlar dediniz. Aslında belayı kendiniz istediniz maalesef. Allah affetsin. Şu an Silahlı Kuvvetler Türkiye Cumhuriyeti yönetimine el koymuştur.

"Direnenlere ateş edilsin"

Komutan: Komutanım, bölgeye mühimmat nakli yaptırabilir misin? Helikopterler nerede helikopterler? Beylerbeyi yolu üzerine helikopterleri yönlendirin. Direnen kalabalık var, doğrudan ateş edilsin. Direnmeyenler zaten dükkânların içine girmiş durumda, biz onları yol üzerine aldık, kontrol altında yaklaşık 60’a yakın insan var, kadın ve çocuklar da var içlerinde. (Biri ile telefon görüşmesi yapılıyor) (Kadınlar ağlıyor...)

"Yurttaşı alnından vuran askeri tebrik ediyor"

Komutan: Bak ağzını burnunu dağıtacağım, susmasını bilmeyen adama ne yapıldığını göreceksin. Ya ne kadar sabırsız bir toplum olduk, ne kadar allahsız kitapsız bir toplum olduk biz ya. Ne kadar samimiyetsiz, ne kadar duygusuz, ne kadar hissiz, ne kadar ruhsuz bir toplum olduk biz. Allah için bir silkelenin ya. Ecdad için bir silkelenin ya. (Silah sesleri sürekli geliyor ve sala sesleri duyuluyor) Gebere gebere gidecek it sürüsü...

(Bir yurttaşı vuran askere ‘O Mahmut’a söyle alnından öpüyorum’ diyor telefonda...)

"Hiç acımasınlar"

Komutan: Efendim komutanım. Şu an Çengelköy kontrol altında. Helikopterleri gönderin komutanım, derdest etsinler. Hiç, hiç acımasınlar komutanım. Trakya’dan birlikler geliyorlar, çok güzel. Allah’a emanet olun...

(Ara ara silah ve top sesleri geliyor.)

Kadın: Aptest almak istiyorum namazımı kılacağım...

Komutan: Bakın bana bakın, başla da kılabilirsiniz, oturarak da kılabilirsiniz, illa yer aramaya gerek yok. Hayır hayır nereye gidiyorsun?

Kadın: Aptest almaya.

(Dışarıdan silah sesleri geliyor)

Komutan: Herkesin ortasında seni gebertmeyeyim, aşağılık herifler.

(Bu sırada top sesleri de geliyor.)

"Affetmek yok"

(Kadınların kendi aralarındaki konuşmaları sessiz şekilde sürüyor. Bomba sesleri daha yoğun geliyor.)

Komutan: Affetmek yok, hiçbirine af yok. Çengelköy şu an kontrol altında. Ufak tefek çatışmalar çıkıyor. Bir tane daha çakın ileriye doğru, tamam. Hadi Allah’a emanet olun.

(Kadınlar konuşuyor. Bir kadın’ın “En fazla 6-7 saat içinde toplu savaş çıkacak. Burada çok pis kapışma çıkacak” diye konuştuğu duyuluyor.)