"Darbeci komutan, beni vurmayan askere ateş etti"

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gittiğini söyleyen Muammer Erkaya, "Genelkurmay’ın bahçesinde karşımıza askerler çıktı. Başlarındaki komutan ‘Herkesi vurabilirsiniz’ dedi. Silahı doğrultan askerden ‘Yapamam komutanım’ yanıtı alınca ‘O zaman ben seni vururum’ diyerek askere doğru silahını ateşledi. Şehit oldu mu bilmiyorum" dedi.

Habertürk'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, Ankara’da yaşayan Yozgatlı Muammer Erkaya (27), 15 Temmuz gecesi darbe girişimini durdurmak için gittiği Genelkurmay Başkanlığı’nın önünde 3 kurşunla yaralandı. Ağır yaralı olmasına rağmen, hastaneye götürmek isteyenlere “Daha kötü olanları alın” diyen Erkaya, başından geçenleri anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine 3 arkadaşıyla sokağa çıktığını belirten Erkaya, o geceye ilişkin şunları söyledi:

“Pet şişe ve taşlarla tankların egzozunu kapatıp, duman içine gitsin askerler çıksın diye düşündük. Başarılı da olduk. Ardından Genelkurmay’ın bahçesinde karşımıza askerler çıktı. Başlarındaki komutan ‘Herkesi vurabilirsiniz’ dedi. Silahı doğrultan askerden ‘Yapamam komutanım’ yanıtı alınca ‘O zaman ben seni vururum’ diyerek silahını ateşledi. Şehit oldu mu bilmiyorum. Silah sesiyle herkes kendini dışarı attı. Ben o sıra vurulmuşum, hiç hissetmedim... Direnmeye devam ettik. Meclis’e bomba attılar, yere düştüm. Baktım burnum kanıyor. Ayağa kalktım, o sırada helikopter taramaya başladığında ses, görüntü her şey gitti, yerdeydim. Gözümü 21 Temmuz’da açtım. Bu vatan bizim, böldürmeye niyetimiz yok.”