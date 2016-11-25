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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe soruşturmasında açığa alınan öğretmen intihar etti!

Soruşturmalar kapsamında intihar edenlerin sayısının 17 olduğu belirtiliyor

25 Kasım 2016 19:57

Darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında önce açığa alınan, sonra gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 47 yaşındaki öğretmen hayatına son verdi.

Bianet’in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan “Fethullahçı Terör Örgütü” (FETÖ) soruşturması kapsamında açığa alınan öğretmen Ergülü Yıldız intihar etti.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir orta okulda müdür yardımcısı olan 47 yaşındaki  Yıldız, Gülen Cemaati’ne mensup olduğu gerekçesiyle açığa alınmış, daha sonra gözaltında alınmış, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Bir süredir haber alınamayan Yıldız’ın yakınlarının polise başvurması üzerine Yıldız’ın Fatih mahallesindeki evine giden polisler, 47 yaşındaki öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı.

bianet’in basında yer alan haberlerden yola çıkarak elde ettiği rakamlara göre, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana intihar edenlerin / intihar ettiği iddia edilenlerin sayısı 17’ye yükseldi.

Bunlardan sekizinin cezaevlerinde, gözaltında ya da gözaltına alınırken intihar ettiği iddia ediliyor. 

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intiharfetööğretmenErgülü Yıldız

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