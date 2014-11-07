"Darbe planları bana ihbar edildi; Erdoğan'a anlattığımda 'Bildiklerimi bilseniz uyuyamazsınız' dedi"

AKP’nin kurucuları arasında da yer alan eski Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, 2004 yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP hükümetini devirmek için darbe girişimi planlandığı iddialarına ilişkin olarak, "Sarıkız ve Ayışığı darbe planlarının kendisine mektupla ihbar edildiğini" öne sürdü. "Durumu dönemin Başbakan'ı Erdoğan'a anlattığını" aktaran Fırat, "Erdoğan'ın 'Benim bildiklerimi bilseniz uyumanız mümkün değil' dediğini" iddia etti.

Bugün TV'de katıldığı programda konuşan Fırat, kendisine bir kurmay subay tarafından gönderildiğini söylediği mektubta "Genelkurmay Başkanlığı'nda bir organizasyonun olduğu ve bunun çalışmasının neler içerdiğinden" bahsedildiğini anlattı. İmzasız olduğu için ilk başlarda mektubu dikkate almadığını dile getiren Fırat, "Altı ay sonra Sarıkız ve Ayışığı planlarının gündeme geldiği dönemde Erdoğan'ın odasına gittiğimde söz konusu mektuptan bahsettim. Ancak Erdoğan bana 'ciddiye almayın' dedi. Sonra anladım ki o mektup ona da gitmiş" diye konuştu.

"Erdoğan'ın o dönemde suikast ihtimali üzerine ciddi tedbirler aldığını" söyleyen Fırat, Erdoğan'ın kendisine de telkinde bulunarak, "Sana gelen suyu üstü kapalı değilse içme, başka yerde sakın yemek yeme dediğini" aktardı.

Fırat'ın açıklamalarıyla ilgili video şöyle: