"Darbe komisyonunda Hulusi Akar ve Hakan Fidan da ifade vermeli"

Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, darbe girişimi sürecinin en önemli sorumlularının, TSK’daki komuta kademesi ve MİT Müsteşarı olduğu görüşünü savundu. 40 yıl askerlik yaptığını ve 2013’de emekli olduğunu belirten Üçok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın izniyle TSK'nin üst kademesindeki komutanlar ve MİT Müsteşarı'nın TBMM Araştırma Komisyonu’na ifade vermesi gerektiğini söyledi.

"Bu kişilerin hâlâ görevde tutulmalarının halk arasında farklı algılar oluşturduğunu" savunan Üçok, “250 kişinin ölümüne, binlerce kişinin yaralanmasına yol açan ordunun komutanları TBMM Darbe Komisyonu’nda dinlenmelidir. Yoksa bu durum karanlık kalır ve toplumun vicdanı kanar” dedi.

Üçok, sözlerine şöyle devam etti:

“TSK’daki emir-komuta kademesinin, bu sürece gelinceye kadarki yapmış olduğu hatalar zinciri de gündeme gelmeli. Genelkurmay Başkanı’nın emir subayı, Hava Kuvvetleri eski Komutanı’nın güvenlik görevlisi FETÖ’cü çıkıyor ve bu komutanları esir alıyor. Yine düşünün ki, 5 uçak Ankara üzerinde, 2 uçak da İstanbul’da uçuyor ve bombalıyor. Bizim 140 uçağımız var ve kimse müdahale etmiyor. Sabah saat 04.30’da ilk uçağı kaldırabiliyoruz. Yine Deniz Kuvvetleri Komutanımıza bakıyorsunuz, İstanbul’un ara sokaklarında kayboluyor. Jandarma Genel Komutanı’nın nerede olduğunu bugüne kadar hiç kimse öğrenemedi. Kara Kuvvetleri Komutanı emir subayları tarafından esir alınıyor. Bence ortada bir suç var. Düşünün 250 kişi ölüyor ve siz bu 250 kişiyi öldüren ordunun komutanısınız. Ama siz hala hiçbir şey olmamış gibi Genelkurmay Başkanı olarak devam ediyorsunuz. Meclisi bombalayan uçakların komutanı Hava Kuvvetleri Komutanı hala o görevini sürdürüyor.”

"MİT Müsteşarı ne iş yapar?"

Cumhurbaşkanının ‘Darbe girişimini ben eniştemden öğrendim’ sözünü hatırlatarak konuyu MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a getiren Ahmet Zeki Üçok, şöyle devam etti::

“O zaman bu MİT Müsteşarı bizim ülkemizde ne iş yapar? Böylesine uluslararası güven sağladığını düşündüğümüz bir kuruluş, 7- 8 aya yayılabilecek bir darbe girişimi sürecinden hiç haberdar olmaz mı? Bu sürecin en önemli sorumluları, işte bu saydığım komuta kademesi ve MİT Müsteşarıdır. Bunlar ne yazık ki hala görevdeler ve bunların hala görevde olmaları, halk arasında da artık farklı algılar oluşturmakta. Bu nedenle, bence en kısa sürede bu komuta kademesi ve MİT Müsteşarı görevden alınıp, yargı karşısında hesap vermelidir. Bunların yerine, ordumuza komuta edecek ve MİT Müsteşarlığı yapabilecek çok değerli insanlarımız var.”

Ahmet Zeki Üçok 4 yıl 10 ay süren tutuklulum döneminde Metris, Hasdal, Mamak, Maltepe, ve Sincan cezaevlerinde geçirdiği günleri ve başına gelenler ile TSK’da 'FETÖ’ye karışanları isim isim, tarih sırasına göre ‘Tek Başına’ adıyla yayımlayacağı kitapta yazacağını sözlerine ekledi.