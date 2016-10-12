15 Temmuz darbe girişiminin ardından TBMM'de kurulan darbe komisyonunda dinlenecek ilk isimler belli oldu.

Sözcü’den Veli Toprak'ın haberine göre, komisyon başkanı Reşat Petek yarın toplantıya şu isimleri çağırdı:

AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin,

AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, darbe girişimi dolayısıyla Fetullah Gülen ve darbe girişimine katılanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı (Emniyet Genel Müdürü Polis Akademisi Başkan Yrd.)

Çomaklı, Koza Holding’e kayyım ataması için bilirkişi raporunu yazmıştı

Prof. Dr. Mustafa Öztürk (Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi)

İlahiyat Profesörü Mustafa Öztürk, 'FETÖ'nün dini anlayışının İslam'a zarar verdiğini belirterek “Halka kurşun sıkan bir darbecinin sünnete ittiba adına suyu çömelerek üç yudumda içmesi ne kadar çarpık, sapkın ve patolojik ise FETÖ'nün din anlayışı da öyledir” diye televizyon ve gazetelerde yorum yapmıştı

Mustafa Önsel (Emekli Jan. Kur. Alb.)

'Balyoz Davası'sında yargılanan emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel, yazdığı ‘Ağacın Kurdu – Fethullah’ın Askerleri’ adlı kitabında adı geçen ve darbe girişiminde önemli rol oynayan 20 subayla ilgili bilgiler toplamıştı.

"Yaşadıklarımı anlatacağım"

Şahin Tin ‘'Komisyon neden ilk olarak sizi dinleyecek?'' sorusuna ‘'O gece Denizli'de yaşadıklarımız var. FETÖ'ye karşı mücadele ettik ve askerlerin Ankara'ya gitme girişimini engelledik. Yaşadıklarımı anlatacağım'' dedi.

Başkan Reşat Petek tarafından davet edilen AKP milletvekili Tin, sanayici ve iş adamı. MÜSİAD Denizli Şube Başkanlığı ile Denizli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve AKP Denizli İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.