Darbe komisyonunda Davutoğlu'na "Gülen'le neyi konuştunuz", Gül'e "Yeşil Kart için referans oldunuz mu?" sorusu

15 Temmuz TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu 21’inci toplantısını yaptı. Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı ve Kahraman Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü dinleyecek komisyonun başında AKP'li üyelerle CHP’li üyeler arasında tartışma yaşandı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler’in ihracının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisiyle ilgili parti genel merkezinden bilgi talep edilmesini eleştirdi. Tanrıkulu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Meclis Başkanı Bülent Arınç, AKP milletvekilleriyle ilgili de AKP Genel Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’ndan bilgi istenmesini istedi.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP’ye gönderilen dilekçeleri kendisinin yazdığını belirten AKP'li Selçuk Özdağ, “Biz Abdullah Gül ABD’deyken Ahmet Davutoğlu Bey Gülen’le görüşmedi” demedik ki. İçeriğine bakılmalı. Biz Abdullah Gül’e eski başbakanlara, cumhurbaşkanlarına sorular sordum. Sayın Davutoğlu’na “ABD’de Gülen’le 4.5 saat ne konuştunuz” diye sordum. Bunlar gelecek.”

Komisyon Başkanı Petek de, Davutoğlu’nun dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın izniyle Fethullah Gülen’i ziyaret etmesiyle ilgi komisyon olarak bu konuda soru yönelttiklerini söyledi.

Gül'e mektup sorgusu

CHP’li Aytun Çıray da eski ABD Büyükelçisi Faruk Loğoğlu’nun açıklamalarını hatırlattı, dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün, Gülen’in Yeşil Kart alması için bir referans mektubu gönderip göndermediğinin sorulmasını istedi. AKP'li Selçuk Özdağ, Abdullah Gül’ün yanıtlaması istemiyle gönderdikleri sorular arasında bunun da bulunduğunu söyledi. CHP’li Çıray, buna tanık olan Loğoğlu’na da ayrıca sorulmasını talep etti.

Akar-Fidan tartışması

Komisyonun CHP ile MHP’li üyeleri bir kez daha Genelkurmay Başkanı Hulusi Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Komisyon’a çağrılmasını istedi. CHP’li Aykut Erdoğdu “Birgül Ayman Güler’in çağrılması bu Komisyonu sulandırmaktır. Akar ve Fidan’ı çağıralım gözlerinin içine bakarak sorular soralım” dedi.

“İşte darbe budur”

CHP’li 4 üye bu sözlerin ardından Komisyon Başkanına iki ismin dinlenmesiyle ilgili taleplerini içeren yeni bir dilekçe vererek oylanmasını talep etti. Komisyon Başkanı Reşat Petek ise bunu kabul etmedi. Bunun üzerine CHP’li Aydoğdu, “Darbe mi oldu bu ülkede. İşte darbe budur. Anayasa, tüzük var. Muhalefet önerge verir oylanır. Darbe olsa bu olacaktı zaten” dedi.