Darbe Komisyonu'nda cemaat övgüsü: Pırlanta gibi insanlar!

TBMM 15 Temmuz Darbesi Araştırma Komisyonu’nda dinlenilen cemaatin imamlarından Hasan Polat darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in liderliği yaptığı cemaatini övdü. Polat, konuşması sırasında cemaat hakkında sürekli olarak "pırlanta gibi insanlar", "örnek gösterilecek insanlar" gibi tanımlamalarda bulundu.

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Cumhuriyet'ten Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm partilerin desteğiyle kurulan TBMM Darbe Araştırma Komisyonu’nun resmi çalışma süresi 4 Ocak 2017 tarihinde sona erecek. Çalışmalarını uzatma kararı almaması durumunda komisyonun 25 günlük süresi kaldı. Özellikle muhalefetin komisyona çağrılmasını istediği Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın dinlenip dinlenmeyeceği konusu belirsizliğini koruyor. Komisyonun önceki günkü toplantısında ne iktidar ne de muhalefetin talep ettiği isimler arasında yer alan 'FETÖ’de aktif olarak görev almış, 2002 yılında da cemaatten atılmış eski 'FETÖ imamı' Hasan Polat dinlendi.

"Pırlanta gibi insanlar"

'FETÖ' içerisinde “abilikten” Kıbrıs imamlığına kadar pek çok görev üstlendiği belirtilen Polat’ın, Fethullah Gülen ve FETÖ ile ilişkili kişileri anlatırken kullandığı olumlayıcı ve yüceltici ifadeler komisyonda rahatsızlık yarattı. 'FETÖ’ye katılmasına neden olan kişileri “,"insan güzeli insanlar, pırlanta gibi insanlar", "çok donanımlı ve bilgili insanlar" ve "yanında durduğunuzda huzur duyduğunuz bir insan" diye tanımlayan Polat, Fethullah Gülen’in de "çok bilgili olduğunu" ve "bütün İslam eserlerine hâkim olduğunu" söyledi. "Gülen’in insanlarla diyaloğu Mevlana çizgisi gibi tutturan bir kişi olduğunu" ve “cemaatin İslamı temsil noktasında medeni bir yüz olduğunu” savunan Polat, “Çocukluğumdan şu yaşa kadar tanıdığım bu insanların hiçbir yanlışı yok aldanmaktan başka bizim gibi” dedi.

"İyi insanlar demeyin"

Polat’ın sürekli olarak Gülen cemaatini övmesine AKP’li üye Belma Satır karşı çıktı. Söz konusu diyalog resmi tutanaklara şöyle yansıdı:

Polat: Bunlar maalesef gene birebir insan olarak baktığım zaman pırlanta gibi insanlar. Çoğu memleketime hizmet ettim zannederek bugünlere gelmiş insanlar. Maalesef yani Komisyonun bundan rahatsız olacağını biliyorum.

Satır: Çok akıllı birisine benziyorsunuz, ama bu cümle yani...

Polat: Akıllı olsam o kadar durur muydum içinde?

Satır: Hayır, siz akıllısınız. Onlar...

Polat: Belma Hanım, şöyle düşünün, bu insanlar...

Satır: ‘İyi insanlar’ demeyin bunlara Allah aşkına.

Polat: Peki, siz öyle deyin, ben böyle diyeyim, anlaşalım orta yolda.