Cemaatin eski 'KKTC imamı’ özgeçmişinde Berat Albayrak’ı referans göstermiş!

TBMM 15 Temmuz Darbesi Araştırma Komisyonu’nda dinlenilen cemaatin imamlarından Hasan Polat’ın komisyona sunduğu özgeçmişinde Enerji Bakanı Berat Albayrak’ı referans olarak gösterdiği ortaya çıktı. Polat’ın konuşmasında Berat Albayrak’la ilgili sözlerine MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Buraya geliş maksadınız sadece herhâlde Berat Albayrak’ın cemaat yapılanması içinde olmadığını söylemekti, ben öyle anladım” dedi. Polat, MHP’li Erdoğan’a Berat Albayrak’la iki yıldır görüşmediğini anlattı.

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MHP’li Mehmet Erdoğan, T24’e “Hasan Polat’ın özgeçmişinde referans olarak gösterdiği Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın cemaatçi olmadığı konusunda ikna etmeye çalıştığını” söyledi.

Polat, komisyonu sunduğu ve Berat Albayrak’ı referans olarak gösterdiği CV’sinde kapsamlı bir özgeçmiş sundu. Fethullah Gülen’in talimatı doğrultusunda “cemaat abisi olduğunu, Kıbrıs imamı olarak atandığını ve daha sonraki imamlık yerleri” yazdı. Doktor olduğunu da anlatan Polat’ın komisyon tutanaklarına yansıyan Berat Albayrak’la ilgili ifadeleri şöyle:

MEHMET ERDOĞA N ( Muğla) – Teşekkür ediyorum. Söylediğiniz birçok şeyden tatmin olmadığımı ifade edeyim ancak tabii, buraya geliş maksadınız sadece herhâlde Berat Albayrak’ın cemaat yapılanması içinde olmadığını söylemekti, ben öyle anladım. Onun dışında söylediklerinizin…

HASAN POLAT – Hiç görüşmüyoruz, son iki senedir de hiç görüşmedik, en küçük bir teşviki mesaimiz yok.

MEHMET ERDOĞAN ( Muğla) – Vallahi bilmiyorum yani onu bilmiyorum ama ben öyle anladım.

BAŞKAN – Ama Mehmet Bey, kendisi gelmedi yalnız, Komisyonumuz davet etti.

MEHMET ERDOĞAN ( Muğla) – Komisyonumuza tabii, işte, biz davet etmedik yani onu Komisyon olarak siz davet ettiniz. Komisyona gönderdiği CV’de kendisi referans olarak Berat Albayrak’ı gösteriyor ama burada kendisi Berat Albayrak’a referans oldu. Kamuoyunun da bunu bilmesini istiyorum.

BAŞKAN – Kayıtlara geçsin. Sayın Berat Albayrak’ın huzurdaki Doktor Hasan Polat Bey’in buraya davet edilmesiyle sözlü, yazılı hiçbir referansı veya katkısı, dahli yoktur; biz tamamen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla yaptığımız görüşmeler sonunda Fetullah Gülen yapılanması, FETÖ örgütüyle ilgili, içinde bizzat 2002’ye kadar çalışmış işte, imam, bölge temsilcisi, ülke temsilcisi pozisyonuna gelmiş bir yaşayan tanık bilgisi bakımından ismini tespit etti k, öyle davet ettik. Kendinin de bir müracaatı da yoktur , ben bunu... Evet, yani son ana kadar, kendisine telefonla biz bildirinceye kadar da bir bilgisi yoktu. Bunlar tamamen…

HASAN POLAT – Bir şerh düşebilir miyim Başkanım? Kayda geçtiği için şerh düşeceğim. Berat Bey’le dargınız, iki senedir görüşmüyoruz, hiçbir şekilde irtibatım yok, hiçbir şekilde bir alışverişimiz, teşrikimesaimiz, hiçbir şeyimiz yok. Öyle bir düşünceyle de konuşmuyorum. Yani ben burada bir parti, kimlik, bir cemaattir, hiçbir mensubiyetim olmadan konuşuyorum.

Polat, konuşmasının bir bölümünde de şöyle diyor:

Mesela Berat Bey, Enerji Bakanımız, Fatih Koleji’ndeyken tanışmıştık, o zaman benim öğrencimdi cemaate 180 derece karşıydı. Yani hayatında bir kere cemaate küçük bir sempati duymuşsa herhâlde benimle duymuştur. Bilmiyorum, kendisi ne der bu konuda? 17 - 25’ten önce de görüşmelerimiz oldu. Ama ben 17 - 25’e kadar , açıkça söyleyeyim, cemaatin böyle bir gir işimde olduğunu, böyle bir darbe gir işimi olduğunu asla düşünmüyordum. 17 - 25’ten sonra biraz farklılaştı tabii tablo.