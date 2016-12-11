Darbe Komisyonu’nda AKP’nin iddiası doğru çıkmadı

15 Temmuz Darbesi Araştırma Komisyonu’nun AKP’li Başkanvekili Selçuk Özdağ’ın, DSP döneminin en genç bakanlarından Tayyibe Gülek’in ailesine ait İstanbul Beylikdüzü’ndeki 70 dönümlük bir arazinin Fatih Üniversitesi’ne bağışlandığı iddiası doğru çıkmadı.

Darbe Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ'da T24'e Gülek ailesinin tapudaki incelemelerinin henüz tamamlandığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından komisyona İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü’nden gönderilen yazıda, yapılan inceleme ve araştırma sonucunda Kasım ve Gülek ve eşi Nilüfer Şakire Gülek’in adına söz konusu arazinin Fatih Üniversitesi’ne devredildiğine ilişkin herhangi bir kayda rastlanmadığı belirtildi.

İstanbul Tapu Müdürlüğü’nden Gülek ailesiyle ilgili gönderilen yazı şöyle:

Fethullahçı Terör Örgütünün (Fetö/Pdy) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun çalışmalarında ve rapor yazımında yararlanılmak üzere; CHP Genel Sekreteri ve Eski Bilecik Milletvekili Kasım Gülek’in eşi Nilüfer Gülek’in İstanbul/Beylikdüzü’nde kain 70 dönüm arazisini Fatih Üniversitesine bağışladığı yönündeki iddiaların açıklığa kavuşturulması bakımından konunun kurumsal arşiv ve kayıtlardan incelenerek elde edilen bilgi ve belgelerin yazılı ve/veya dijital bir bilgi dosyası halinde gönderilmesi ili yazılınız ile talep edilmiştir.

İstanbul Tapu Kadastro 2. Bölge Müdürlüğünden ilgili yazımız ile kurumsal arşiv ve kayıtların incelenerek konu hakkındaki bilgi ve belgelerin yazılı ve/veya dijital bir dosya halinde gönderilmesi istenilmiştir. Bölge Müdürlüğünce aynı hususlar, Fatih Üniversitesi yerleşkesinin Büyükçekmece Tapu Müdürlüğü sınırları içerisinde kalması nedeniyle Müdürlüğe soru konusu edilmiştir. Büyükçekmece Tapu Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucu verilen cevabı yazıda, bahsi geçen Fatih Üniversitesi Kasım Gülen ve Nilüfer Şakire Gülek adına müdürlük takbis kayıtlarında yapılan aktif/pasif araştırmaların ekte sunulduğu, adı geçen şahıslar ile ilgili herhangi bir kayda rastlanmadığı, Fatih Üniversitesine devir yapanlar arasında da Kasım Gülek ve Nilüfer Şakire Gülek’in bulunmadığı, ayrıca Fatih Üniversitesine her ne suretle devir yapan şirket yetki belgelerinde de adı geçen şahısların bulunmadığı belirtilmiş olup İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğünün ilgi yazısı ile bildirilmiştir. Konu ile ilgili oluşturulan yazılı ve dijital bilgi dosyası ekte gönderilmiştir.

Özdağ ne demişti?

“CHP eski Genel Sekreteri Kasım Gülek’in cenaze namazını kıldırmıştı. Tayyibe Gülek, torunu bana bir açıklama gönderdi. Gülek'in vasiyetini komisyonumuza göndermelerini istedik, ama cenaze namazını Fethullah Gülen’in kıldırdığı kesin. Aynı zamanda Kasım Gülek’in hanımının da İstanbul Beylikdüzü’nde 70 dönüm bir araziyi bunların üniversitesine bağışladığını söylemiştim. Bununla ilgili de doğru mudur değil midir bir araştırmamız var.”