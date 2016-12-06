Darbe Komisyonu İstanbul'a gidiyor

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, bu hafta sonunu darbenin önemli ayaklarından biri olan İstanbul'a ayırdı.

Komisyonun üç günlük İstanbul programında, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çengelköy İlçe Emniyet Amirliği ile şehit ve gazi aileleri ziyaretleri var.

Komisyon 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü ziyaretinin ardından Pazar günü, komisyon üyeleri, şehit ve gazi temsilcilerinin yer aldıkları STK’larla müzakere toplantısı yapacak.

Komisyon 8 Aralık günü ise, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak ve Dr. Hasan Polat’ı dinleyecek.