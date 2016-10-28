'Darbe komisyonu' 'FETÖ' üyeliği ile suçlanan askerleri cezaevinde dinleyecek

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, kasım ayında İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Kılıçlar, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz dinlenecek. Kasımın ikinci yarısında ise darbe girişimine katıldığı iddia edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, Mehmet Dişli gibi komutanlar başta olmak üzere 'FETÖ' üyeliği ile suçlanan komutan ve subaylarla cezaevlerinde görüşmeler yapılacak. Özellikle muhalefetin talep ettiği Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı'nın dinlenmesi konusunda ise her iki kurumun da Başbakanlık'a bağlı olması nedeniyle bu kuruma yazı yazılacak.

Komisyonda, kasım ayının ilk haftasında dinlenilecek isimler belirlenirken, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Necdet Özel bir mektup göndererek, sorulara yazılı yanıt vereceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı'nın, "darbeyi eniştemden öğrendim" sözleriyle gündeme gelen Ziya İlgen ise "Tankları gördüm söyledim, Cumhurbaşkanımızın söylediğinden öte bir ilgim yok" diyerek komisyonun dinleme talebini reddetti.

Henüz davet yapılmadı

Komisyon Başkanı Reşat Petek, Başbakan'ın uygun olması halinde komisyonla görüşebileceği bilgisini komisyonda paylaştı, ancak henüz bir davet yapılmadığını belirtti. CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dinlenmesini istedi ve Süleyman Demirel'le yapılan görüşmeleri örnek gösterdi. Komisyonun çalışma takvimi dün son dakikada değiştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen, eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, eski MİT Müsteşarı Emre Taner ve eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'nun dinlenmesi bekleniyordu. Ancak komisyon başkanlığı üyelerine önceki gün akşam saatlerinde Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun ve Bardakoğlu'nun dinleneceği bilgisini verdi.

Daha sonra bu program da iptal edilerek komisyonun kasım ayı içerisindeki çalışma takviminin hazırlanacağı bilgisi iletildi. Komisyonun muhalefet üyeleri bu duruma dünkü toplantıda sert tepki göstererek, komisyon çalışmalarının engelenmek istendiğini savundu. Edinilen bilgilere göre, eski Genelkurmay Başkanı Özel ise kendisine yapılan davet üzerine bir mektup göndererek komisyona katılmayacağını bildirdi. Özel, sorulmak istenen soruları yazılı olarak yanıtlayabileceğini kaydetti. Toplantıda özellikle CHP'li üyeler, bu duruma sert tepki gösterdi.

'Başka bir bilgim yok'

Komisyonda Özel'in kendisini TBMM'den üstün göremeyeceği ve komisyona tekrar davet edilmesi gerektiğini konusunda görüş öne çıktı. CHP'li Aytun Çıray, Özel'in gelmemesi durumunda CHP olarak suç duyurusunda bulunabileceklerini de ifade etti. Petek, telefonla yapılan görüşmede İlgen'in, "15 Temmuz'da tankları görmesinin ve haber vermesinin dışında bir bilgisinin olmadığını" bilgisini verdiğini kaydetti. Petek, İlgen'in dinlenmeyeceğini açıkladı.

Cezaevinde dinlenecek

Komisyonda gelecek hafta İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Kılıçlar, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz dinlenecek. Kasımın ikinci yarısında ise darbe girişimine katılan Akın Öztürk, Mehmet Dişli gibi komutanlar başta olmak üzere darbeci komutanlarla cezaevlerinde görüşmeler yapılacak. Özellikle muhalefetin talep ettiği Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı'nın dinlenmesi konusunda ise her iki kurumun da Başbakanlık'a bağlı olması nedeniyle bu kuruma yazı yazılacak.

ByLock listesi krizi

MHP'li üye Mehmet Erdoğan, ByLock ve Eagle programlarına ilişken tespitler ve belirlenen üst düzey bürokrat, asker ve siyasilerin isim listelerinin istenmesini talep etti. Yargılamaya müdahale olacağı yanıtı üzerine komisyonda kriz çıkarken Petek, "adli sürece müdahale edecek çalışma yapmamamız lazım" dedi.