Darbe komisyonu, Erdoğan’ın eniştesini dinlemeyecek

15 Temmuz darbe girişimini araştırmak için TBMM'de kurulan komisyonun başkanı Reşat Petek, dinlenmesi için komisyona çağrılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen'in gelmeyeceğini açıkladı.

Reşat Petek "Sayın Ziya İlgen olayla ilgili tankları görüp haber verme dışında bir bilgisi olmadığı bu nedenle kendi görevi ve o konuda Cumhurbaşkanı'nın 'eniştemden öğrendim' ifadesi dışında bir bilgisi olmadığını ifade etti. Onun için bu bilgi bize geldi ve kendisini dinlemeyeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı darbe girişiminden haberdar eden kişinin eniştesi Ziya İlgen olduğu ortaya çıkmıştı.

İlgen, darbe girişimini nasıl öğrendini Kanal D Ana Haber anchormani Serdar Cebe'ye anlatmıştı. Cebe, İlgen'in açıklamalarını "Bir kardeşimiz kardeşimiz telefonla aradı. Beylerbeyi civarında bir askeri hareketlenme olduğunu söyledi. Biraz bekledim, ikinci bir telefon aldım. askerler tarafından köprünün kapatıldığını söylüyordu ikinci arayan kişi de” ifadeleriyle aktarmıştı.

Ziya İlgen'in açıklamalarını aktaran Serdar Cebe şöyle konuşmuştu:

Erdoğan, darbe girişimini eniştesi Ziya İlgen'den öğrendiğini açıkladı. Ben de bugün Ziya İlgen ile konuştum, kameraya konuşmak istemedi kendisi. Görüşmemiz telefonla gerçekleşti. "Bütün Türkiye hatta dünya sizi konuşuyor" dedim. Ziya İlgen çok önemli bir şey yapmadığını düşünüyor.

Tabii herkesin merak ettiği, en önemli soruyu sordum kendisine. “Siz nasıl haberdar oldunuz darbe girişiminden?” dedim. Ziya İlgen de şöyle dedi:

"Bir kardeşimiz telefonla aradı. Beylerbeyi civarında bir askeri hareketlenme olduğunu söyledi. Biraz bekledim, ikinci bir telefon aldım. Askerler tarafından köprünün kapatıldığını söyledi ikinci arayan kişi de”

Bunun üzerine Ziya İlgen de Cumhurbaşkanı’nı arıyor sayın seyirciler, "Hiç vakit kaybetmeden Marmaris’te olan beyefendiyi aradım” dedi, darbe oluyor diye uyardığını söyledi