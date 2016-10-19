Darbe Komisyonu, bugün bu kişileri dinleyecek

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TBMM'de kurulan darbe komisyonu bugün Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, gazeteci-yazar Fehmi Koru, akademisyen Doç. Dr. Yavuz Çobanoğlu dinlenecek.

Darbe komisyonunda ilk dinlenen isimler şöyleydi:

AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin,

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı (Emniyet Genel Müdürü Polis Akademisi Başkan Yrd.)

Prof. Dr. Mustafa Öztürk (Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi)

Mustafa Önsel (Emekli Jan. Kur. Alb.)

Orgeneral Ümit Dündar dinlenmişti

TBMM'deki Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'na konuşan Orgeneral Ümit Dündar, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmediğini söylemişti. Orgeneral Dündar, "15 Temmuz gecesi sayın Cumhurbaşkanı, sayın Başbakan da dahil hiçbir bakanla da görüşmem olmadı. 'Bahçeli'ye beni sorun diye' bir beyanım olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın direktiflerini havalimanından itibaren adım" diye konuşmuştu.

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Özkök de dinlendi

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na bilgi verdi. Özkök, uzun yıllar tartışılan 2004 yılında imzalanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararlarını hatırlatarak, "FETÖ'ye karşı hükümeti 2004 yılında MGK kararıyla uyardık ancak pek fazla bir şey yapılmadığını gördük" demişti.

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