T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe Komisyonu, bugün bu kişileri dinleyecek

Komisyonda Başbuğ, Ağar, Koru dinlenecek

19 Ekim 2016 23:44

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TBMM'de kurulan darbe komisyonu bugün Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, gazeteci-yazar Fehmi Koru, akademisyen Doç. Dr. Yavuz Çobanoğlu dinlenecek.

Darbe komisyonunda ilk dinlenen isimler şöyleydi:

 AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin,

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı (Emniyet Genel Müdürü Polis Akademisi Başkan Yrd.)

 Prof. Dr. Mustafa Öztürk (Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi)

Mustafa Önsel (Emekli Jan. Kur. Alb.)

Orgeneral Ümit Dündar dinlenmişti

TBMM'deki Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'na konuşan Orgeneral Ümit Dündar, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmediğini söylemişti. Orgeneral Dündar, "15 Temmuz gecesi sayın Cumhurbaşkanı, sayın Başbakan da dahil hiçbir bakanla da görüşmem olmadı. 'Bahçeli'ye beni sorun diye' bir beyanım olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın direktiflerini havalimanından itibaren adım" diye konuşmuştu.

Özkök de dinlendi

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na bilgi verdi. Özkök, uzun yıllar tartışılan 2004 yılında imzalanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararlarını hatırlatarak, "FETÖ'ye karşı hükümeti 2004 yılında MGK kararıyla uyardık ancak pek fazla bir şey yapılmadığını gördük" demişti.

İfadenin tamamı için tıklayın.

ETİKETLER

darbe komisyonukimlerdinlenecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24