Darbe girişimiyle ilgili İstanbul'da 437 asker tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada 1’inci Ordu Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler ve 3’üncü Kolordu Komutanı Erdal Öztürk’ün de arasında bulunduğu 13’ü general, 437 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan tarafından darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan askerlerin Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevki sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheli askerlerden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve aralarında generallerin de bulunduğu 437 şüpheli, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı.

Tutuklananlar arasında 1’inci Ordu Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler ve 3’üncü Kolordu Komutanı Erdal Öztürk, İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürcan Sercan, yardımcısı Albay Haydar Yalın, Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Yavuz Geçim’in de aralarında bulunduğu 13’ü general, 437 kişi tutuklandı. Tutuklananların arasında askerlerin yanı sıra öğretmen ve polislerin de yer aldığı öğrenildi.