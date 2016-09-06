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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'nün adı yeniden 'Mürted' oldu

Mürted, dinden çıkan, Müslümanken kafir olan kişi anlamına geliyor

06 Eylül 2016 13:05

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ana üssü olan Ankara'da Kazan ilçesi sınırlarındaki 'Akıncı' 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın adı, Hava Kuvvetleri tarafından değiştirildi. Üs, 'meydan komutanlığı' seviyesine düşürülürken, Akıncı adının yerini 1995 yılına kadar kullanılan 'Mürted' aldı.

Mürted, Arapça'da "İslam dininden ayrılan, dinden dönen, dini reddeden. Müslüman iken kafir olan kimse" anlamına geliyor.

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kararları çerçevesinde Akıncı Hava Üssü'nde bulunan üç F-16 filosu kapatıldı. Akıncı’daki 141, 142 ve 143’üncü filolara ait 60’a yakın F-16, Konya, Merzifon (pisti tamirde olduğu için filolar Erzurum’da) ve Eskişehir’e gönderildi. Normalde tugay seviyesinde olan ve komutanı tuğgeneral olan üs, uçaklarının dağıtılmasının ardından hava meydan komutanlığı statüsüne indirildi.

 

Hava Kuvvetleri’nin organizasyon yapısına göre hava meydan komutanları albay rütbesinde. Hava meydan komutanlıklarında filo bulunmuyor. Sadece intikal edildiğinde diğer filolar tarafından kullanılıyor.

Eski adına döndü

Akıncı Hava Üssü, 1960’da hizmete girmişti. Başkentin savunması amacıyla üsAnkara’nın batısındaki Mürted Ovası’na inşa edilmişti. Bölge adını, 1402’de Osmanlı ile Timur’un ordusu arasındaki Ankara Savaşı’ndan almıştı. Savaş sırasında Osmanlı ordusunda yer alan Kara Tatarlar ve bazı Anadolu beyleri ihanet ederek Timur tarafına geçmişti. Bu savaşta Osmanlı ordusu yenilmiş ve padişah Yıldırım Beyazıd esir düşmüştü.

Savaş sonrasında bölge İslam’da dininden ayrılan, dini reddeden anlamında ‘Mürted’ olarak anılmaya başlanmıştı. Mürted ismi, 1995’te Akıncı olarak değiştirildi.

Türk Havacılık Sanayinin merkezi

Üssün sınırlarında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tesisleri bulunuyor. Akıncı’nın hava meydanı statüsüne çevrilmesiyle birlikte üssün aynı zamanda havacılık teknolojimerkezi olarak da geliştirilmesi, bir test merkezi haline gelmesi de planlanıyor. Halen TAI’nın tasarladığı Hürkuş, T-129 ATAK helikopteri ve ANKA İnsansız Hava Araçları’nın testleri burada gerçekleştiriliyor.

Bölgede kurulacak havacılık organize sanayi ile burada imal edilecek parçaların Mürted üzerinden taşınması hedefleniyor.

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