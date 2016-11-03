Darbe girişiminin 2 ve 3 numarası olduğu öne sürülen iki ismin cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişimini 2 ve 3 numarası olduğıu iddia edilen Kemal Batmaz ile Harun Biniş'in cezaevi görüntüleri yayınlandı. Harun Biniş, kamera kayıtlarındaki görüntülerle yüzünün karşılaştırılmaması için at kuyruğu saçını kesmesi ve sakal bırakması dikkat çekti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimini Adil Öksüz'le birlikte yönettiği ileri sürülen Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı. Karar gazetesinin yayınladığı fotoğraflarda Biniş'in at kuyruğu saçını kestiği, sakal bıraktığı görüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ iddianamesine giren gizli tanık Kuzgun'un ifadesinde "Adil Öksüz'ün villadaki darbe toplantısında at kuyruklu biri vardı. Kim olduğunu bilmiyorum" diyerek tarif ettiği kişinin Harun Biniş olduğu iddia edilmişti. Savcılığın verdiği bilgiye göre Kemal Batmaz, 15 Temmuz darbe girişiminden önce 4 kez, Adil Öksüz'le birlikte ABD'ye giderek Fethullah Gülen'le görüşmüştü. En son 11 Temmuz'da Öksüz ile birlikte Pensilvanya'ya giden Batmaz'ın dönüş yolunda görüntüleri de tespit edilmişti.

Zanlılar, son ifadelerinde de Atatürk Havalanı ve Akıncılar Üssü'ndeki kamera kayıtlarındaki görüntülerin kendilerine ait olmadığını söyledi.