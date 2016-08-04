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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişiminden sonra Pentagon’dan Türkiye'ye ikinci üst düzey ziyaret

Gorenc'ten önce ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford Türkiye'yi ziyaret etmişti

04 Ağustos 2016 19:56

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un ziyaretinin ardından İncirlik'i bu kez de ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Frank Gorenc ziyaret etti. Aynı zamanda ABD Genelkurmay Başkanvekili de olan Gorenc, İncirlik'te konuşlu bulunan 39. Kanat Komutanlığı'nda görev yapan ABD'li askerlerle bir araya geldi.

Orgeneral Gorenc, Afrika'daki ABD Hava Kuvvetleri-Avrupa ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevinde birlikte çalıştığı ABD'li askerlere teşekkür etti.

Gorenc'in, NATO'daki Türk ortakları ile de İncirlik'te bir araya geldiği öğrenildi.

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