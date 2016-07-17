Darbe girişiminde bulunan cuntacı komutandan valiye: Soru sorma gel!

Iğdır Valisi Ahmet Turgut Alpman, gözaltına alınan Garnizon Komutanı Kurmay Albay Ekrem Küçükberber ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Albay Küçükberber tarafından hudut alayına davet edildiğini aktaran Vali Alpman, Albay Küçükberber'in kendisine ‘'Soru sorma gel’' dediğini aktardı.

DHA'nın haberine göre, Vali Alpman, sabaha doğru iki komutanın sivil kıyafetle gelip teslim olduklarını bildirdi.

Garnizon Komutanı ve 5’inci Hudut Alay Komutanı Kurmay Albay Ekrem Küçükberber ile İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Ulus’un Emniyet Müdürlüğünde sorgularının devam ettiğine işaret eden Vali Ahmet Turgut Alpman, Komutan Küçükberber ile dün gece yaptığı telefon görüşmelsini anlatırken şunları söyledi:

"Niye geleceğim, siz niye darbe yapıyorsunuz?"

"Albay Küçükberber, telefon ederek Alay Komutanlığı’na gelmemi istedi. Halkın içinde olduğumu ve gelemeyeceğimi bildirdim. Bunun üzerine ’Gelmek zorundasınız’ dedi. Ben de hiç öyle bir durum olmadığını belirterek ’Niye geleceğim? Gelmiyorum. Siz niye darbe yapıyorsunuz?’ diye karşılık verdim. ’Soru sorma gel’ diye tekrarladı. Sabaha doğru İl Jandarma Komutanı Ulus aradı. Ben de onları makamımda beklediğimi söyledim. Sivil kıyafetlerle geldiler. Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler"