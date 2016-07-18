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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimi sonrası GYV binası işgal edildi

Gülen cemaatinin kurumsal yüzü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın merkez binasına göstericiler girdi

18 Temmuz 2016 20:06

Fethullah Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın (GYV) merkez binası protestocuların hedefi oldu.

GYV'nin yıllardır kullandığı ve geçen hafta boşalttığı Altunizade’deki eski binası, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi saldırıya uğradı. Darbe girişimine karşı çıkmak için sokağa çıkan vatandaşların bir kısmı, binanın dış kapı işlevini de gören camlarını kırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve TSK içindeki cuntacıların darbe girişiminde bulunduğu gece sabaha karşı vekâleten Genelkurmay Başkanlığı'na atanan 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar tarafından darbe girişiminin arkasındaki yapı olarak işaret edilen Gülen cemaati bünyesindeki GYV de  yeni merkezi binası da dün (17 Temmuz 2016) bazı göstericilerin hedef oldu. Merkezin güvenlik görevlisi göstericiler tarafından dışarı çıkarılırken polisin, binanın korunması için yapılan başvurular üzerine harekete geçmediği bildirildi. Göstericilerin yaklaşık 24 saattir binada bulunduğu aktarıldı.

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Gazeteci ve Yazarlar VakfıGYV binasıdarbe girişimiGülen cemaatisaldırı

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