15 Temmuz Darbe Girişimi
Darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Yeni Şafak fotomuhabiri son yolculuğuna uğurlandı
Cambaz, askerin açtığı ateş sırasında hayatını kaybetmişti
15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimlerini Çengelköy'de protesto ederken askerin açtığı ateşle 53 yaşında hayatını kaybeden Yeni Şafak gazetesi fotomuhabiri Mustafa Canbaz, son yolculuğuna uğurlandı. Canbaz için görev yaptığı Topkapı'daki Yeni Şafak gazetesi önünde cenaze töreni düzenlendi.
Mustafa Cambaz, Twitter’da son olarak “Başkomutan Erdoğan'ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz.” demişti.
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