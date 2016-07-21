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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimi gecesi Akar'ın yaveri Türkkan MHP'yi yanıltmak istemiş

Yarbay Levent Türkkan'ın MHP'yi arayıp "Her şey yolunda, normal" demiş

21 Temmuz 2016 09:50

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, darbe gecesi Genelkumay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri Yarbay Levent Türkkan'ın MHP'yi arayıp "Her şey yolunda, normal" dediği bir yanıltma telefonu açtığını iddia etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CNN Türk'te yaptığı açıklama darbe girişiminin olduğu gece yaşananları anlattı:

"Ankara semalarında jetlerin uçmasıyla birlikte Sayın Genel Başkan partiye dönme kararı aldı. Bu olayın ne olduğu hususunu araştırma konusunda parti genel merkezine döndük. Böyle bir pozisyonda ne olduğunu çözmeye çalıştık. 5-10 dakikalık telefontrafiğiyle kalkışmanın olduğu ortaya çıktı. Biz teşkilatlarımızı uyarıp genel merkezaçıklamalarına uymalarını söylerken, Sayın Genel Başkan da devlet erkanıyla ilgili temaslara geçti.

"Saldırılar başlamıştı. Ankara semalarında helikopterlerin atışlarıyla Genel Merkez de sallandı.

"Sayın Genel Başkan öncelikle Sayın Başbakan'ı aradı.

"Genelkurmay Yaverliğinden ya da özel kaleminden bizim kalemimize "Her şey yolunda, normal gibi" bir bilgi akışı yapıldı. Yani yanıltma yapıldı.

"Genel Başkanımız tabi buna itibar etmedi. 'Böyle bir şey kabul edilemez' deyip Sayın Başbakan'la konuşmak istedi."

 

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