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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe gecesi Başbakan'ın konvoyu da saldırıya uğramış

Başbakan, Başkent'teki güvenlik durumu sebebiyle bir kaymakamın evinde misafir edildi

20 Temmuz 2016 08:38

15 Temmuz gecesi, Başbakan Binali Yıldırım ilk olarak İstanbul'daydı. Darbe girişimi başlayınca Ankara'ya doğru yola çıktı. Başbakan'ın Ankara yolculuğu sırasında konvoyuna jandarmadan ateş açıldığı ileri sürüldü. Ama güvenlik riski olunca, geceyi başka bir ilde, bir kaymakamın evinde geçirdi. 

NTV'nin haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz'da darbe girişiminin başladığı saatlerde İstanbul'un Anadolu yakasındaydı. Ankara'ya dönme kararı aldı. Havayolunun taşıdığı güvenlik riski nedeniyle karayolu tercih edildi. Başbakan'ın içinde bulunduğu konvoy Ankara yolundayken, Başkent'teki çatışmaların artması üzerine konvoyun güzergahı değiştirildi. Kastamonu'ya geçme kararı alındı. 

Başbakan ve beraberindekiler Ilgaz yakınlarındaki bir karayolu şantiyesinin idare binalarında 1.5 saat kadar mola verdi. Başbakan Yıldırım, bu süre içinde sürekli olarak Ankara'dan bilgi aldı. Ilgaz'dan çıkıldığında Kastamonu il sınırları içindeyken beklenmedik bir olay yaşandı. 

Başbakan'ın konvoyunun arkalarında bulunan bir araca jandarma tarafından ateş açıldı. Başbakan Binali Yıldırım, Başkent'teki güvenlik durumunun normale dönmemesi üzerine bölgedeki bir ilçenin kaymakamın evinde misafir edildi. 

Yıldırım, kaymakamın evini adeta karargaha çevrildi ve bütün gece boyunca Ankara'daki gelişmeler kaymakamın evinden takip edildi. 

Başbakan'ın bütün bu yaşananlardan sonra Ankara'ya dönmesi tam 12 saat sürdü.

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