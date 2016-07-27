Darbe bildirisini okutan yarbay: Darbe olacağını 3 gün önce öğrendim

15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT'de darbe bildirisini okutan Yarbay Ümit Gençer, sorgusunda, olaydan 3 gün önce Albay Enver Topal'ın kendisini çağırıp, "cuma gece 03.00 civarında darbe girişimi olacağını söylediğini" belirtti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Yarbay Gençer, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda, darbe girişiminden üç gün önce Kurmay Albay Topal'ın kendisini çağırdığını belirterek, "(Bir görev aldık) dedi, cuma günü gece 03.00 civarı darbe girişimi olacağını söyledi" dediğini ifade etti.

"Sen okuma sivil okusun emri aldım"

Buna şaşırdığını kaydeden Gençer, darbe girişimi gecesi aniden, Albay Kutsi Barış tarafından "20.30-21.00 civarı çağrıldığını" ve kendisine "Genelkurmay imzalı sıkıyönetim emri verildiğini" kaydetti.

TRT yerleşkesine gittiklerinde tutuklanan Albay Tanju Poshor'un da bulunduğunu belirten Gençer, "O ilk girdi, emniyeti aldı. Ben bildiri odasına gittim. Önce insanlar korktu. Onları rahatlatmaya çalıştım. Yani, 'TSK yönetime el koymuştur. Güvende olunuz. Benim de sizler gibi çoluğum çocuğum var. Bu iş bitince ben de gitmek istiyorum' diye..." ifadelerini kullandı.

Elbisesini değiştireceği zaman telefonla, "Sen okuma, sivil okusun" şeklinde emir geldiğini aktaran Gençer, şu beyanı verdi:

"Bu sefer oradaki Tijen spiker çağrılmıştı. Heyacanlanmıştı. Sigarasını, suyunu içti, rahatladı. Sonra birkaç kere bildiriyi okudu. Bildiri okunurken nizamiyeden çok sayıda ateş sesi geliyordu. Askerin havaya ateş ettiğini düşündüm.



Dışarı gittiğimde halk askerin üzerine gidiyordu, silahlarını almaya çalışıyordu. Benim de elimden silahımı almak için çabaladılar. TRT binası ile nizamiye arası 300-400 metreydi. Geri geri buraya kaçarken birkaç el havaya ateş ettim. Sonra baktım halk büyüyor, ben de orada teslim oldum."

Gençer, darbe olacağını üç gün önce öğrenmesine rağmen neden ilgili yerlere haber vermeyip beklediğinin sorulması üzerine, "Kime diyeceğimi bilemedim" karşılığını verdi.