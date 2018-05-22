Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı AKP'li Reşat Petek de liste dışında kaldı

AKP’nin, 24 Haziran’da yapılacak seçimler için dün (21 Mayıs Pazartesi) Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim ettiği 600 kişilik milletvekili aday listesinde 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı Burdur Milletvekili Reşat Petek, Başkanvekili Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ve komisyon üyeleri AKP’li vekillerden Burhanettin Uysal, Zekeriya Birkan liste dışında kaldı.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeniden listeye girerken, HDP’li Meclis başkanvekili Mithat Sancar da Mardin’den aday oldu. MHP’li Komisyon üyesi Mehmet Erdoğan da yine Muğla’dan aday gösterildi.

26. yasama döneminde 15 Temmuz 'FETÖ' Darbesi Araştırma Komisyonu raporu baskıya verilmediği için Meclis Başkanlığı'na sunulamadı ve genel kurulda görüşülemedi.

Komisyonun bitiminden sonra, kulislerde, “Taslak raporun CD’si de var. Basımına gerek kalmayabilir” yorumları yapılmıştı.

Darbe Komisyonu’nun CHP’li Üyesi, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, T24’ün rapora ilişkin söz konusu tarihteki sorularına, “Biz bunun takipçisiyiz, bir şekilde o rapor dağıtılacak ve Genel Kurul gündemine gelmek durumunda. Türkiye’de herkesin, her kesimin merak ettiği bir konunun niye bu kadar sürüncemede bıraktıkları da anlaşılabilir bir şey değil. Nerede bu rapor” demişti.