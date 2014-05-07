Daracık Sokak'ta 'evleri kaynakla kapattılar' iddiası

İstanbul Lezbiyen Gey Biseksüel Travesti Transseksüel Dayanışma Derneği (LGBTT), sokakta bulunan trans evlerinin Beyoğlu Emniyeti tarafından kaynakla kapatıldığını ve transların sokağa atıldığını öne sürdü. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Ünal Altıner ise bu iddiayı yalanladı. Beyoğlu Zabıta Müdürü Ahmet Öztürk de emniyetin boş binaların kapatılması yönünde bir talebi olduğunu ve gerekenin yapıldığını söyledi.

İstanbul Beyoğlu'ndaki Daracık Sokak, iki hafta önce yaşanan cinayetin ardından bu kez 'kaynakla kapatma' iddiasıyla gündemde.

Hürriyet gazetesinden Kazım Ataer'in haberi şöyle:

20 Nisan gecesi Daracık Sokak'ta silah sesleri yankılandı. Çağla Joker ve arkadaşı Nalan, 17 yaşındaki H.T. tarafından silahla vuruldu. Çağla hayatını kaybetti, Nalan yaralandı. 17 yaşındaki H.T. ise kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Cinayetin işlendiği bina mühürlendi.

Yaklaşık iki hafta sonra ise Daracık Sokak'taki boş ve metruk binalar için Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü harekete geçti. Bu adım için mal sahiplerinin talebi ve yaşanan cinayet etkili oldu. Konuyla ilgili konuştuğumuz Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Ünal Altıner iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Üç tane binayı boşaltıp kapattıklarını söyleyen Altıner "Bu konunun üzerine gitmesek o binalar çökecekti. Hepsini boşalttık. Mülk sahipleri, avukatları aradı. Kiralarının, kontratlarının olmadığını söylediler. Orada bir kahvehaneyi de mühürledik. Ben oraya çeki düzen veriyorum. Ben bir iş yerini, bir kişinin meskenini yasal olmayan şekilde kapatmıyorum. Kaynağı da ev sahibi kendisi yaptırdı" dedi.

Altıner sözlerini şöyle sürdürdü:

"Metruk binalarla ilgili sadece Daracık Sokak'ta değil bir çok yerde çalışmamız var. Örneğin Dolmabahçe'de metruk bir bina var. Tinerciler kalıyordu, orayı da mühürleyip kapattık. Daracık Sokak'taki bahsedilen binalara maskelerle girebildik. Binaların içinde, uyuşturucu satıcıları, tinerciler var. İki kadın gördüm, kiracı mısınız dedim 'boştu geldik' cevabını verdiler. Yaşanan cinayetten sonra mülk sahipleri dilekçe veriyor ve mülkünü güvenlik altına alıyor. Orada uyuşturucu satılıyor, cinayet işleniyor. Polis üzerine gidince de Ünal müdür şöyle yaptı diyorlar. Amacımız buraları, etrafını güvenlik altına almak. Buralarda terk edilmiş bina varsa kapatırım. Daha dur neleri kapatacağım."



Zabıta Genel Müdür Öztürk: Boş binalar kapatıldı



Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Öztürk de konuyla ilgili emniyetin kendilerinden metruk binaların tahliyesiyle ilgili yardım istediğini aktardı. Yaşanan cinayetin ardından mülk sahiplerinin dilekçelerinin belediye başkanlığına geldiğini anlatan Öztürk, zabıta ekiplerinin emniyet görevlileriyle ortak hareket ettiğini belirtti.



LGBTT: Bu işin arkasında rant var



İstanbul Lezbiyen Gey Biseksüel Travesti Transseksüel Dayanışma Derneği yetkilisi Ebru Kırancı ise Emniyet Müdürü Altıner ve Zabıta Müdürü Öztürk'ün aksine bunun arkasında rant olduğunu söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

"Burada kentsel dönüşümün translara vurmasını görüyoruz. Zaten bizi ilçelerde istemiyorlar. Şehir dışına atmak istiyorlar. Nefret cinayetlerinin hedefi oluyoruz. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü kaynakla kapatıyor, başınızın çaresine bakın diyor. Burayı Fransız sokağı yapmak istiyorlar. Bunun arkasında rant var. Daha önce Cihangir'de yapılanlar şimdi Daracık Sokak'ta yapılıyor. Bizim çalışma, yaşama ve barınma hakkımız kolluk kuvvetleri tarafından elimizden alınıyor."