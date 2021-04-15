"Dante ile Yaşam Yolunda" isimli çevrim içi etkinlik dizisi başladı

İtalyan Kültür Merkezi, İtalya Büyükelçiliği himayesi ve Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı iş birliğiyle "Dante ile Yaşam Yolunda" isimli 8 oturumdan oluşan ve İlahi Komedya eserinden seçkilerin dramatize okumaları ile yorumlanmalarının yapılacağı bir dizi çevrim içi seminer dizisi başladı.

Program kapsamında 2021 boyunca İlahi Komedya'dan seçilen 8 kantonun Türk ses sanatçıları tarafından dramatize edilmiş okumalarının üzerine yorumlamalar yapılacak.

Dante Alighieri'nin vefatının 700. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik takviminde nisan ayından aralık ayına kadar yıl boyunca ayda bir buluşma düzenlenecek.

Tüm etkinlikler Zoom üzerinden Türkiye saatiyle 14.00'de ücretsiz olarak katılımcılarla buluşacak olup oturumlarda İtalyanca-Türkçe simultane tercüme sağlanacak.

Etkinlikler, İtalyan Kültür Merkezi'nin YouTube ve Facebook hesaplarından da canlı yayınlanacak.