T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Dans parkinsona iyi geliyor

3 üniversitesinin araştırmasında, düzenli dansın, hastaların hareket kontrolünü yeniden sağlamasına yardımcı olduğu saptandı

12 Ağustos 2013 13:55

Düzenli dans eden parkinson hastalarında, hastalık belirtilerinin azaldığı belirlendi.

Dansın hastalığa etkisi 3 farklı üniversiteden bilim adamları tarafından incelendi.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinden bilim adamlarının yaptığı araştırmada, Parkinson hastaları haftada 2 gün, bir saatlik tango dersleri aldı.

Araştırmacılar, bir yıl süren kurslardan sonra hastaların dengesi ve hareketliliklerinde, derslere katılmayanlara kıyasla büyük ilerlemeler kaydedildiğini gördü.

California Üniversitesinden bir başka araştırmada, dansın göz hareketlerini idarede güçlük çeken Parkinson hastalara da yardımcı olduğu ortaya çıktı. Bilim adamları, müzik ve dansın, denge ve hareket sorunlarının azaltılmasında beyne yardım ettiğini belirtti.

Limerick Ünicersitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma ise İrlanda halk dansının güçlü ritmleri ve sosyalliğinin hastaları daha dinamik hale getirdiğini gösterdi.

ETİKETLER

parkinsonyaşlıbunakmorukdans

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24