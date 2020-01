Dans Atölyesi Sunumu: New York - İstanbul Bağlantısı

New York'ta yasayan dansçı ve koreograf Christiana Axelsen'in Umut Sevgül ve Deniz Erkan Sancak'la birlikte gerçekleştirdiği yeni eseri "Sargossa Denizi" adlı solo izleyicileriyle buluşuyor.

Akbank Sanat'ta bir haftalık yaratım süreci sonunda ortaya çıkan ve Molissa Fenley'in kareografisiyle sunulacak gösteri Beyoğlu Akbank Sanat'ta sahneye koyulacak.

11 Kasım saat 18:30'da gerçekleştirilecek gösterinin biletleri 15 liradan satılıyor.

Christiana Axelsen

New York’lu dansçı, dans eğitmeni ve koreograf Christiana Axelsen, Korhan Başaran, Molissa Fenley, Christopher Williams, Pam Tanowitz, Beth Gill, Zoe Uniper, Courtney Krantz, Michou Szabo, Dai Jian, Mana Kawamura, Raja Kelly, Dylan Crossman ve Jules Skloot gibi dünya çapında dansçılarla sahne almıştır.

Koreografileri New York’ta DanceRoulette, The Invisible Dog, Mabou Mines, Brooklyn Arts Exchange, Dixon Place ve Women in Motion Salon Series’te; Pittsburgh’da Space Upstairs’te; Seattle’da Velocity Dans Merkezi ve Chamber Tiyatrosu’nda ve San Francisco’da 848 Community Art Space’de sergilenmiştir.

New York Üniversitesi, Mount Holyoke College, Barnard College, Repertory Dance Theater, Velocity Dance Center, Jacob’s Pillow Dans Festivali ve Brooklyn Arts Exchange’de atölyeler düzenlemekte, ders vermektedir.