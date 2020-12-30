Danla Bilic, eski kameramanı ile davalık oldu

Instagram'da yaklaşık 5 milyon kişi tarafından takip edilen Danla Bilic, kameramanı Sinan Binay'la çektikleri videolar sayesinde kısa süresinde tanınmıştı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre aralarındaki husumet sonrası Bilic'le yollarını ayıran kameraman Binay, Youtube'da açtığı kanalda bir video yayınlayarak Bilic'in sattığı ürünlerin gerçek ücretlerini söyleyerek, müşterilerini dolandırdığını iddia etmişti.

Instagram'da fenomen olan Danla Bilic bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, eski kameramanı Sinan Binay'ın sahibi olduğu kozmetik şirketi adına sattığı ürünlerinin fiyatlarını ifşa ederek firmanın müşterileri dolandırdığı imalarında bulunarak suç işlediğini ileri sürmüştü. Bilic'in diğer kameramanı ve Danla Bilic, Sinan Binay'la uzlaşmak istemedi.

"Ticari sır"

Savcılık, Binay'ın Bilic'e ve Kofuoğlu'na sarf ettiği sözler nedeniyle 'Hakaret', ürünlerinin maliyet fiyatlarını ifşa ederek firmanın müşterileri dolandırdığı imaları nedeniyle 'Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklamak' suçundan dava açtı.

Kameraman Binay: Mobbing yapıyorlardı

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Binay, ifade verdi.

Binay, 'Benim eski patronlarımdı. İş konusunda mobbing, tazminat vs. hususlarında problem çıkarıyorlardı.

Kendileriyle çalışmayı bıraktım ve ardından iş davası açtım. Dava açmam tarafları sinirlendirdi ve sektörde benim başka bir yerde çalışmamam amacıyla benim hakkımda etik olmayan ve benim itibarımı zedelemeye yönelik ifadeler kullandılar.

Ayrıca müşterilerin satışını yaptığı ürünlerin maliyet fiyatını açıklamak suretiyle dolandırma imasında bulunmadım. Zira ben kendilerinin sattığı ürünleri ne kadara mal ettiklerini bilmiyorum' diyerek kendisini savundu.

Danla Bilic konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmazken sosyal medya ve video platformları üzerinden yayınlarına yeni kameramanı ile birlikte devam ediyor.