Danıştay’dan ÖSYM’ye: Tüm sorular açıklanacak

Danıştay 8. Dairesi, ÖSYM’nin üniversite giriş sınavında sorulan soruların yüzde 20’sini açıklama kararının yürütmesini, ‘şeffaflık’ vurgusu yaparak durdurma kararı aldı.

Ankara Barosu, ÖSYM Yönetim Kurulu’nca alınan ve üniversite sınavı sorularının sadece yüzde 20’sinin yayınlanmasına ilişkin kararın iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle, Danıştay 8. Dairesi’nde dava açmıştı.

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Danıştay, 8 Aralık 2014’te aldığı ve önceki gün taraflara gönderdiği yürütmeyi durdurma kararında, özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi ve idarenin faaliyetlerini objektif esaslara göre ve güvenilir bir sistem içerisinde yürütmesinde, etkili ve önemli araçlardan biri ‘idarenin şeffaflığı ilkesi’dir. Şeffaflık ilkesini tamamlayan haklardan en önemlisi de bilgi edinme hak ve özgürlüğüdür. Bu nedenle, şeffaflığın sağlanamadığı bir yönetim modelinde, hak ve yükümlülüklerin kullanılması da tam anlamıyla gerçekleşmiş olmayacaktır.

'İtiraz edemezler'

Davalı idarenin soru ve cevapları yayınlamama kararı alması, hatalı soru ve cevapların tespit edilememesine ve katılımcıların mağduriyet yaşamasına sebebiyet verecektir. Sorular ve idarece kabul edilen cevaplara ilişkin olarak kamuoyuna bilgi verilmemesi halinde, sorular ve (resmi) cevapları hakkında herhangi bir bilgisi olmayan bir katılımcının sınav sonucuna itiraz hakkının fiilen ortadan kalkacağı ya da zorlaşacağı, bunun da hak arama özgürlüğünün sınırlanması anlamına geleceği açıktır.

Davalı idarece hukuki güvenlik, açıklık ve şeffaflık ilkelerine aykırı olarak tesis edilen ve YGS’de sorulacak soruların belli bir kısmının yayımlanmaması niteliğinde bulunan dava konusu işlemin, ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan ve ‘hukuk devleti’nin vazgeçilmez ilkelerinden olan ‘hak arama özgürlüğü’, ‘adil yargılanma hakkı’ ve ‘mahkemeye başvuru hakkı’nı doğrudan veya dolaylı olarak ihlal ettiği sonucuna varılmıştır.”