Danıştay'dan Dubai Kulelerine izin yok

Danıştay 6. Dairesi, 1.1 milyar liraya Dubai Şeyhi Maktum'un şirketlerinden Sama Dubai'nin aldığı İETT arazisi için yapılan nazım imar planı değişikliğine onay vermedi.





Danıştay 6. Dairesi bölgenin, yeşil alan, turizm ve ticaret alanı olarak ayrılmasına izin veren (Dubai Kuleleri Projesi) nazım imar planı değişikliğinin iptal istemini reddeden İdare Mahkemesi kararını oy birliğiyle bozdu.



TMMOB Büyükkent Şubesi, Mecidiyeköy'deki İETT otobüs garajının bulunduğu

alanın turizm ve ticaret alanı, Kağıthane ilçesindeki parselin kısmen yol, kısmen

yeşil alan, kısmen turizm ve ticaret alanı olarak ayrılmasına ilişkin 19 Mayıs

2006 onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile bu plana yapılan

itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştı.



'Kamu yararı ve hukaka uygunluk yok'



İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin davayı reddetmesi üzerine, TMMOB Mimarlar

Odası Büyükkent Şubesi, kararın bozulması istemiyle Danıştay'a başvurdu.

Bozma istemini görüşen Danıştay 6. Dairesi, İdare Mahkemesi'nin kararını

oy birliğiyle bozdu.



Dairenin kararında “Dava konusu nazım imar planı değişikliğinde, şehircilik

ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı ile hukuka uyarlık bulunmadığından

iptali gerekirken davanın reddi yolundaki temyize konu mahkeme kararında hukuki

isabet görülmemiştir" denildi.



'Halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçları düşünülmeli'



Dairenin kararında, imar planlarının, planlanan yörenin bugünkü

durumunun, olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin gerçeğe en yakın şekilde

saptanabilmesi için coğrafi veriler ışığında, belde halkına daha iyi yaşama

düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kentin kendine özgü yaşayış biçimi ve

karakteri, nüfus, alan ve yapı ilişkileri, halkın sosyal ve kültürel

gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular göz önüne alınarak

hazırlanması gerektiği belirtildi.

Şehircilik ilkeleri ve planlama esasları açısından, plan kararları ile

getirilen kullanım alanlarının yer altında (bodrum katlarda) veya yer üstünde

(normal katlarda) öngörülmesinin bir farklılığı bulunmadığı ifade edilen kararda,

"genel olarak planla verilmiş kullanım hakları dışında ayrıcalıklı yapılanma

haklarının belirli alanlarda nesnel bir nedene dayanmaksızın tanınmasının,

düzenleyici işlem kimliği taşıyan planların genellik, objektiflik ve yansızlık

ilkesi ile bağdaştırılamayacağı" kaydedildi.



1.1 milyar TL'yle Dubai Şeyhi Maktum'un şirketlerinden Sama Dubai'nin

aldığı İETT arazisine, Dubai Towers yapılması planlanıyordu.

Yerel mahkeme ilk kararında direnir ve bu karar da temyiz edilirse dosya

Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna gelecek.

