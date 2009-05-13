Danıştay'dan Dubai Kulelerine izin yok

Danıştay 6. Dairesi, 1.1 milyar liraya Dubai Şeyhi Maktum'un şirketlerinden Sama Dubai'nin aldığı İETT arazisi için yapılan nazım imar planı değişikliğine onay vermedi.
Danıştay 6. Dairesi bölgenin, yeşil alan, turizm ve ticaret alanı olarak ayrılmasına izin veren (Dubai Kuleleri Projesi) nazım imar planı değişikliğinin iptal istemini reddeden İdare Mahkemesi kararını oy birliğiyle bozdu.
TMMOB Büyükkent Şubesi, Mecidiyeköy'deki İETT otobüs garajının bulunduğu
alanın turizm ve ticaret alanı, Kağıthane ilçesindeki parselin kısmen yol, kısmen
yeşil alan, kısmen turizm ve ticaret alanı olarak ayrılmasına ilişkin 19 Mayıs
2006 onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile bu plana yapılan
itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştı.
'Kamu yararı ve hukaka uygunluk yok'
İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin davayı reddetmesi üzerine, TMMOB Mimarlar
Odası Büyükkent Şubesi, kararın bozulması istemiyle Danıştay'a başvurdu.
Bozma istemini görüşen Danıştay 6. Dairesi, İdare Mahkemesi'nin kararını
oy birliğiyle bozdu.
Dairenin kararında “Dava konusu nazım imar planı değişikliğinde, şehircilik
ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı ile hukuka uyarlık bulunmadığından
iptali gerekirken davanın reddi yolundaki temyize konu mahkeme kararında hukuki
isabet görülmemiştir" denildi.
'Halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçları düşünülmeli'
Dairenin kararında, imar planlarının, planlanan yörenin bugünkü
durumunun, olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin gerçeğe en yakın şekilde
saptanabilmesi için coğrafi veriler ışığında, belde halkına daha iyi yaşama
düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kentin kendine özgü yaşayış biçimi ve
karakteri, nüfus, alan ve yapı ilişkileri, halkın sosyal ve kültürel
gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular göz önüne alınarak
hazırlanması gerektiği belirtildi.
Şehircilik ilkeleri ve planlama esasları açısından, plan kararları ile
getirilen kullanım alanlarının yer altında (bodrum katlarda) veya yer üstünde
(normal katlarda) öngörülmesinin bir farklılığı bulunmadığı ifade edilen kararda,
"genel olarak planla verilmiş kullanım hakları dışında ayrıcalıklı yapılanma
haklarının belirli alanlarda nesnel bir nedene dayanmaksızın tanınmasının,
düzenleyici işlem kimliği taşıyan planların genellik, objektiflik ve yansızlık
ilkesi ile bağdaştırılamayacağı" kaydedildi.
1.1 milyar TL'yle Dubai Şeyhi Maktum'un şirketlerinden Sama Dubai'nin
aldığı İETT arazisine, Dubai Towers yapılması planlanıyordu.
Yerel mahkeme ilk kararında direnir ve bu karar da temyiz edilirse dosya
Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna gelecek.