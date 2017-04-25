Danıştay'dan CHP'ye ret

Danıştay, CHP'nin mühürsüz pusula ve zarfların geçerli sayılmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) işleminin iptali talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

CHP, halk oylamasının sonuçlarına yönelik itirazlara ilişkin hukuki aşamaların sonuçlanmasına kadar, YSK'nın sonuçları kesinleştirmesi işleminin yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açmıştı. Ayrıca mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin YSK işleminin iptali talebiyle başvuruda bulunmuştu.

"Evet oyu verenlerin de hukukuna sahip çıkıyoruz"

Halk oylamasında milletin iradesine, kararına iktidar ve YSK eliyle darbe vurulduğunu belirten Atilla Kaya, "Maalesef Türkiye Cumhuriyetinin anayasal kurumu olan, yargı denetimi konusunda en üst organ olan YSK'da bu ifadeye iştirak etmiştir. Biz burada CHP olarak şunu önemli ifade ediyorum ki, 49 milyon oya sahip çıkıyoruz. Sadece 'hayır' oyu verenlerin değil, 'evet' oyu verenlerinde hukukuna sahip çıkıyoruz. 25 milyon 'evet' oyu veren, 24 milyon 'hayır' oyu veren vatandaşlarımıza aynı duyarlılıkla sahip çıktığımızı ifade etmek isterim. Bu vatandaşlarımızın iradelerine sahip çıktığımız gibi 80 milyon vatandaşımızın da hak ve hukukuna sahip çıkıyoruz" demişti.

CHP tepki göstermişti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin başvurusu hakkında "Anayasa Mahkemesi ve Danıştay bu konuda yetkisizdir" demişti. CHP ise Adalet Bakanı'nın görüşülen bir başvuru hakkında görüş belirtmesini "Yargıya açıkça talimat verdi" diyerek tepki göstermişti.

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasının iptali için yapılan başvuruların reddedilmesi kararınının iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.