Danıştay üyesi Ali Yaşar Yurdabak intihar etti!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Danıştay üyesi Ali Yaşar Yurdabak (54), tatil yaptığı yazlıkta kalbine ateş ederek yaşamına son verdi.
DHA'da yer alan habere göre, sabah ailesiyle kalkıp kahvaltı eden Danıştay Üyesi Yurdabak, ‘Yürüyüş yapacağım’ diyerek evden çıktıktan sonra evin önündeki yeşillik alanda kalbine ateş etti.
Yurdabak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yurdabak’ın tayinin Ankara’ya çıkması, ancak ailesinin İstanbul’da kalmak istemesi üzerine depresyona girdiği iddia ediliyor.
'Bunalımdayım'
Yurdabak'ın yaşamına son vermeden önce yakın çevresine 'Bunalımdayım' dediği öğrenildi.
Yurdabak'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sosyal medyadaki dikkat çeken paylaşımı
Bu arada, Ali Yaşar Yurdabak’ın 9 Temmuz’da Facebook hesabından helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun şiirini paylaştığı görüldü.
Paylaşımdaki şiir şöyle:
Sorular
Geçmişten geleceğe uzanan
Bir yolun neresindeyim?
Daha hangi dağ ve engelli yollardan
Çıplak ayaklarla gideceğim?
Bugün bir son, yoksa bir başlangıç mı?
Daha kaderin hangi çilesi öreceğim?
Uzak uzak yollar, çizgi çizgi önümde,
Tercihi kader mi yapacak, ben mi vereceğim?
Kanımı, göz yaşımı, istikbalimi, yıllarımı
Ben kimden isteyeceğim?
Maznun mu, masum muyum?
Hesabını Allah’a, Allah’a, Allah’a vereceğim
Muhsin Yazıcıoğlu
Ali Yaşar Yurdabak kimdir?
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1988 yılında mezun olmuştur. 1990'da İstanbul İdari Yargı Hakim Adayı olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla; Danıştay Tetkik Hakimliği, Edirne Vergi Mahkemesi Üyeliği, Edirne İdare Mahkemesi Üyeliği, Van ve Adana İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı yapmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı iken, 15 Aralık 2014 tarihinde Danıştay Üyeliğine atanmıştır.