Danıştay üyesi Ali Yaşar Yurdabak intihar etti!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Danıştay üyesi Ali Yaşar Yurdabak (54), tatil yaptığı yazlıkta kalbine ateş ederek yaşamına son verdi.

DHA'da yer alan habere göre, sabah ailesiyle kalkıp kahvaltı eden Danıştay Üyesi Yurdabak, ‘Yürüyüş yapacağım’ diyerek evden çıktıktan sonra evin önündeki yeşillik alanda kalbine ateş etti.

Yurdabak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yurdabak’ın tayinin Ankara’ya çıkması, ancak ailesinin İstanbul’da kalmak istemesi üzerine depresyona girdiği iddia ediliyor.

'Bunalımdayım'

Yurdabak'ın yaşamına son vermeden önce yakın çevresine 'Bunalımdayım' dediği öğrenildi.

Yurdabak'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sosyal medyadaki dikkat çeken paylaşımı

Bu arada, Ali Yaşar Yurdabak’ın 9 Temmuz’da Facebook hesabından helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun şiirini paylaştığı görüldü.

Paylaşımdaki şiir şöyle:

Sorular

Geçmişten geleceğe uzanan

Bir yolun neresindeyim?

Daha hangi dağ ve engelli yollardan

Çıplak ayaklarla gideceğim?

Bugün bir son, yoksa bir başlangıç mı?

Daha kaderin hangi çilesi öreceğim?

Uzak uzak yollar, çizgi çizgi önümde,

Tercihi kader mi yapacak, ben mi vereceğim?

Kanımı, göz yaşımı, istikbalimi, yıllarımı

Ben kimden isteyeceğim?

Maznun mu, masum muyum?

Hesabını Allah’a, Allah’a, Allah’a vereceğim

Muhsin Yazıcıoğlu