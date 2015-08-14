T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Danıştay üyesi Ali Yaşar Yurdabak intihar etti!

Yurdabak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

14 Ağustos 2015 16:37

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Danıştay üyesi Ali Yaşar Yurdabak (54), tatil yaptığı yazlıkta kalbine ateş ederek yaşamına son verdi.

DHA'da yer alan habere göre, sabah ailesiyle kalkıp kahvaltı eden Danıştay Üyesi Yurdabak, ‘Yürüyüş yapacağım’ diyerek evden çıktıktan sonra evin önündeki yeşillik alanda kalbine ateş etti.

Yurdabak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yurdabak’ın tayinin Ankara’ya çıkması, ancak ailesinin İstanbul’da kalmak istemesi üzerine depresyona girdiği iddia ediliyor.

 

'Bunalımdayım'

 

Yurdabak'ın yaşamına son vermeden önce yakın çevresine 'Bunalımdayım' dediği öğrenildi.

Yurdabak'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
      
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Sosyal medyadaki dikkat çeken paylaşımı

 

Bu arada, Ali Yaşar Yurdabak’ın 9 Temmuz’da Facebook hesabından helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun şiirini paylaştığı görüldü.

Paylaşımdaki şiir şöyle:

Sorular

Geçmişten geleceğe uzanan  
Bir yolun neresindeyim? 
Daha hangi dağ ve engelli yollardan  
Çıplak ayaklarla gideceğim?

Bugün bir son, yoksa bir başlangıç mı? 
Daha kaderin hangi çilesi öreceğim? 
Uzak uzak yollar, çizgi çizgi önümde,  
Tercihi kader mi yapacak, ben mi vereceğim?

Kanımı, göz yaşımı, istikbalimi, yıllarımı  
Ben kimden isteyeceğim? 
Maznun mu, masum muyum? 
Hesabını Allah’a, Allah’a, Allah’a vereceğim 
Muhsin Yazıcıoğlu


Ali Yaşar Yurdabak kimdir?

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1988 yılında mezun olmuştur. 1990'da İstanbul İdari Yargı Hakim Adayı olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla; Danıştay Tetkik Hakimliği, Edirne Vergi Mahkemesi Üyeliği, Edirne İdare Mahkemesi Üyeliği, Van ve Adana İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı yapmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı iken, 15 Aralık 2014 tarihinde Danıştay Üyeliğine atanmıştır.

 

ETİKETLER

danıştay üyesiyurdabakkaldırıldıkurtarılmadıkendini vurduöldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24