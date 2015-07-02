Danıştay, Saklıkent'te HES'e 'dur' dedi

Danıştay 14. Dairesi, Muğla'nın fethiye ve Antalya'nın Kaş ilçe sınırlarında yer alan, önemli bir turizm merkezi ve doğal cennet olarak nitelendirilen Saklıkent'te HES projesi için verilen 'ÇED olumlu' kararının yürütmesini durdurdu.

Saklıkent Milli Parkı sınırında Eşen Çayı üzerinde Kiler Holding bünyesindeki Ekol Elektrik Üretim AŞ tarafından kurulmak istenen Burgular Gebeş HES projesine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Aralık 2008’de üretim lisansı verildi. Projeyle ilgili hazırlıklarını tamamlayan firma, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde yöre halkının tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Radikal'de yer alan habere göre, yılda yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırlayan Saklıkent Kanyonu ve çevresinin projeden olumsuz etkileneceğini düşünen yöre halkı çok sayıda eylem yaparak tepkilerini ortaya koymuştu. Ardından 25’e yakın köy ve belde belediyesinin muhtar ve belediye başkanlarının da katılımıyla HES projesine karşı dava açıldı.

Su Kullanım Hakkı Anlaşması ve üretim lisansının iptalinin yanı sıra ÇED Olumlu kararının da iptali istemiyle açılan davalar sürerken, yöre halkının yoğun tepkisi üzerine firma, 30 Nisan 2013 tarihinde EPDK’ya başvurarak üretim lisansının iptalini ve bu kapsamdaki teminat mektubunun iadesini talep etti. Firmanın talebini değerlendiren EPDK ise 26 Mayıs 2013 tarihinde talebi kabul etti.

Oy birliğiyle kurtuldu

Ancak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın ÇED Olumlu Raporu’nun farlı bir firma tarafından kullanılabileceği tehlikesine karşı devam eden davada, yöre halkını sevindiren bir karar çıktı. Danıştay 14’üncü Dairesi, Karaçay ve Eşen çayı üzerinde kurulması planlanan Burgular-Gebeş Regülatör ve HES (Karaçay Regülatörü ve HES- Eşen Regülatörü ve HES) projesi için verilen 19 Haziran 2012 tarihli, Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararının yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

'Saklıkent'in gözü aydın'

Muğla Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Üyesi ve Saklıkent Koruma Platformu avukatı Bora Sarıca, şirketin üretim lisansı ve yatırdığı teminatı geri çekmiş olmasına rağmen ÇED Raporu olduğu ve başka bir şirket tarafından aynı dosyayla işe başlanabileceğinden dolayı verilen kararın bu durumun önüne geçtiğini söyledi. Sarıca, "Her ne kadar şirket projeden çekildiğini bildirmiş ise de bundan böyle hiçbir sermayedarın eldeki ÇED dosyası ile projeye devam etmesi mahkemece engellenmiş oldu. Saklıkent’in tekrar gözü aydın" dedi.