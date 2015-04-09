Danıştay, Romanları şehir dışına süren Sulukule projesinin iptal kararını onadı

Sulukule projesinin iptali, yıkımdan 9 yıl sonra onandı. Danıştay, Romanların evlerinden çıkarılıp şehir dışına sürülmesiyle sonuçlanan Sulukule projesiyle ilgili 3 yıl önce verilen iptal kararını oybirliğiyle onay verdi. Romanların avukatı Hilal Küey “Projenin kamu yararına uygun olmadığı onanmış oldu. Projenin iptaliyle beraber hukuken yıkımı gerekiyor fakat fiilen imkânsız tabi. Hukuki süreç tamamlansın, AİHM’e taşırız” dedi.

Ali Dağlar'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Sulukule projesini “kamu yararına” uygun değil diyerek Nisan 2012’de iptal etmişti. Fatih Belediyesi’nin, bu kararın yürütmesinin durdurulması için Danıştay’a yaptığı başvuru Danıştay 14. Dairesi tarafından 2013’te reddedimişti. Danıştay 4. Dairesi de 4. İdare Mahkemesi’nin Sulukule avan projesini iptal eden mahkeme kararını oybirliğiyle onadı. 15 günlük karar düzeltme talebi süresi var. Bu olası talep de reddedildiğinde karar kesinleşecek ve bugün çoğunlukla Suriyeli kiracıların oturduğu Sulukule’nin hukuksuz inşası tescillenecek. Kararda iptal kararının usul ve hukuka uygun olduğu vurgulandı. Fatih Belediyesi’nin iptal kararı çıkan davadan sonra küçük rotuşlarla yenilediği projeyle iptal edilip onanan proje arasında fark yok ve 2. projenin iptali için Mimarlar Odası ve Romanların açtığı dava devam ediyor.

Sulukule’de ne oldu?

1000 yıllık Roman mahallesi Sulukule’deki dönüşüm şöyle gerçekleşti:

-22 Nisan 2006 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla “Yenileme Alanı” ilan edildi. Bölge halkı, bilim insanları, hukukçular ve uluslararası kuruluşların tüm karşı çıkışlarına rağmen yenileme avan projeleri Bölge Koruma Kurulu’nun 2 Kasım 2007 tarihli kararıyla onaylandı.

-UNESCO ICOMOS Dünya Mirası Komitesi proje için bölgeyi tarihi kimlik ve kültüründen soyutlayarak basit bir yenileme mantığıyla yok eden, kentsel ranta el koyma ve soylulaştırma tespiti yaptı.

-Şubat 2008’de İstanbul Mimarlar Odası Sulukule yenileme avan projelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı. Yargı süreci devam ederken Mayıs 2009’da yıkımlar başladı.

-İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi 2 Haziran 2009’da yürütmeyi durdurma talebini gerekçesiz reddetti. -TOKİ, 2009 Eylül ayında yenileme avan projeleri ile inşaat ihalesine çıktı, 6 Ekim 2009 itibariyle Sulukule inşaat firmasına devredildi.

-6 Mayıs 2010’da Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in temelini attığı inşaat başladı. 2 yılda hızla yükselen inşaatı bu süre içinde ne alınan 3 bilirkişi raporu, ne de dozerin önüne dikilen müze uzmanı arkeolog Şeniz Atik durduramadı.

-Fatih Belediye Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine Sulukule projesinin iptaline ilişkin açılan üç ayrı dava, aynı gerekçelerle kabul edildi, projenin iptaline karar verildi.

-Belediye Başkanı Demir ve İstanbul Valisi 26 Haziran 2012’de kura çekimi yaptı. Romanlardan istimlak tehdidiyle metrekaresi 500 liradan 15-50 bin lira arasında satın alınan dairelerin yerine inşa edilen daireler 450-500 bin liradan yeni sakinleri tarafından satışa çıkarıldı.

-Proje Fatih’teki Sur Koruma Bandı’nda yer alan 90 bin metrekarelik bölgede, 640 konutu kapsıyordu. -Romanlar, bölgeden 60 kilometre uzaklıktaki Kayabaşı TOKİ konutlarına gönderildi.

-Sulukule’nin yeni sakinleri arasında bir tarikat liderinden vekil oğluna, meclis üyelerine dek pek çok ismin yer aldığını Hürriyet ortaya çıkarmıştı.

-Romanlardan istimlak tehdidiyle metrekaresi 500 lira ile 15-50 bin TL arası rakamlarla satın alınan dairelerin yerine inşa edilen daireler 450-500 bin liradan satılıyor. Evlerin büyük bölümü şimdi Suriyeli mültecilere kiralanmış durumda.