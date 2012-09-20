Fiyatları 950 bin lirayı bulan villaların olduğu Sulukule projesi iptal edildi

Romanların bölge dışına çıkarılarak TOKİ-Fatih Belediyesi ortaklığında başlatılan Sulukule projesi mahkemece üç ayrı kararla iptal edildi ama hem inşaat sürüyor hem de daha bitmeyen dairelerin fiyatı tavan yaptı.

Romanlardan istimlak tehdidiyle metrekaresi 500 liradan 15-50 bin TL arası rakamlarla satın alınan dairelerin yerine inşa edilen ve yapımı süren dairelerden 116 metrekarelik bir daire “İstanbul’un göbeğinde villa” sunumuyla, 950 bin liradan satışta. Projenin geleceğine dair belirsizlik eski-yeni sakinleri birlikte mağdur ederken, yeni binalar için emlakçılara verilen satış ilanları 450-500 bin liradan başlıyor.



The Guardian'ın yazdığı rant katlandı



İngiliz The Guardian gazetesine haber olan Sulukule’deki rant, rekor bir satış ilanıyla yeniden gündemde. Guardian’da yoksul Romanlardan istimlak tehdidiyle belediyenin belirlediği metrekaresi 500 lira rayiç bedelden belediyeye ve aracılara satmaya zorlanan binaların yerine yapılan yenileriyle bölgede ev fiyatlarının 10 kat arttığı vurgulanmıştı.

Son olarak bir emlak sitesine verilen satış ilanı bu fiyatın 20’ye katlandığına işaret ediyor. Mahkemenin başladıktan 4 yıl sonra iptal ettiği projede Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun katılımıyla yeni sakinleri için kura çekimi yapılan Sulukule’de 116 metrekarelik, yapımı halen süren bir dairenin 950 bin liradan satışa çıkarılması şaşkınlık yarattı. Proje dahilindeki dairelerin yerlerine yapıldığı eski evler Romanlardan 15 ile 50 bin lira arasında değişen rakamlardan satın alınmıştı.



'Kamu yararına aykırı' gerekçesiyle iptal edildi



Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin açtığı davada İstanbul 4. İdare Mahkemesi projeyi, “kamu yararına uygun olmadığı” gerekçesiyle, oybirliğiyle iptal etti. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun “Sit alanıdır, inşaat yapılamaz” kararına rağmen 2 yılda hızla yükselen inşaatı ne bu süre içinde alınan 3 bilirkişi raporu, ne de dozerin önüne dikilen müze uzmanı arkeolog Şeniz Atik durduramamıştı.



İlanlarda kullanılan fotoğraflardan



Projenin iptali için Şehir Plancıları Odası ile Sulukule Yaşatma Derneği’nin aynı mahkemede açtıkları iki dava da aynı yönde sonuçlandı. Bölgede Çevik Kuvvet eşliğinde yıkım gerçekleşmiş, arkeolojik kazılar dahi inşaat sürecini durduramamıştı.



Yeni avan proje 'arkadan dolanma'



Mahkemenin üç ayrı iptal kararının ardından Fatih Belediyesi yeni bir avan projesi hazırladığını öne sürüp belediye meclisine getirdi ve oy çokluğuyla geçirdi. 25 Temmuz tarihli bu karar İBB meclisinden onay beklerken, projenin iptal kararının mimarlarından avukat Hilal Küey Fatih Belediyesi’nin bu kararını “arkadan dolanma” olarak niteledi ve onay çıkarsa bu kararı da mahkemeye taşıyacaklarını söyledi. Avukat Küey, yeni avan projeyle, uygulamasına kadar iptal edilen eski avan projeyi mimarlara incelettiklerini, hiçbir değişiklik olmadığını belirtti.



Vali ve Belediye Başkanı'na suç duyurusu



Avukat Hilal Küey, mahkemenin iptal kararına esas olan yüzde 50 sur bandının (tarihi surlara 50 m mesafede inşaat şartına uyulmaması) yıkım gerektirdiğini hatırlattı. İptal kararlarına rağmen bölgede inşaat sürerken, avukat Küey kısa süre önce mahkeme kararlarını uygulamayarak kura çekip suç işledikleri gerekçesiyle Vali Mutlu ve Belediye Başkanı Demir hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Sağ tarafında cami, sol tarafında kilise hamam



İlandaki daire için Sulukule’nin yeni halinden bir fotoğraf konulmuş. Dairenin fiyatı 950.000 TL, 4+1, metrekaresi 116 metrekare olarak verilmiş ve yapım aşamasında olduğu notu düşülmüş. İç donanımın da ayrıntılı verildiği ilanda şöyle deniliyor: Giriş üzeri, 1. kat, sağ tarafında cami, sol tarafında Kilise Hamam’ın hemen arkasında bulunmaktadır. Yaklaşık 5 metre aşağısında Spor AŞ’nin yüzme havuzu var. 4 katlı binanın 1. katında bulunup, sıfır durumda. Edirnekapı durağına 3 dakika uzaklıkta, İstanbul’un göbeğinde bulunan villa.



Tarikat liderinden, vekil oğluna yeni sakinler



Sulukule olarak bilinen Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri Yenileme Projesini kapsayan, Fatih’teki Sur Koruma Bandı’nda yer alan 90 bin metrekarelik bölgede, 640 konutun inşası 2 yılda bitme noktasına geldi. Asıl sakinleri bölgeden 60 km uzaklıktaki Kayabaşı TOKİ konutlarına gönderilen, kendilerine taksitle verilen evleri haraç-mezat satıp çoğu burayı da terk eden Roman vatandaşlardan sonra Sulukule’nin yeni sakinleri arasında pek çok ilginç isim göze çarptı. Yeni sakinleri arasında bir tarikat liderinden vekil oğluna, meclis üyelerine dek pek çok ismin olduğu basına yansıdı.