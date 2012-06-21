Sulukule'den sonra Fener-Balat da iptal

Mahkeme, Fatih Belediyesi’nin Fener-Balat-Ayvansaray kentsel dönüşüm projesini iptal etti. Dernekten, "Tarihi bir karar, diğer tarihi alanların kurtulmasının önü açıldı" açıklaması geldi.

5’inci İdare Mahkemesi, kararın gerekçesinde, “Taşınmazların 2863 sayılı yasa kapsamında kentsel sit alanı içerisinde kalıp, bölgeye ilişkin koruma amaçlı imar planının olmadığı, projelerde kültür mirası niteliğinde bulunan tescilli yapıların yıkılmak istendiği, bunun koruma yüksek kurulu kararlarına ve şehircilik ilke ve kurallarına aykırı olduğu, hukuka aykırı bulunduğu” belirtildi.

Fatma Aksu'nun Hürriyet'te yayımlanan haberine göre kararda ayrıca, projenin, bölgede geçerli olan mahalle kültürü ile birkaç kuşaktır süregelen ve birbirine yakın sosyal yapının varlığı ile mevcut kentsel dokunun rehabilitasyonu üzerine daha önceden gerçekleştirilen çalışmalar dikkate alınmadan, bölgenin tarihi özelliğini bütünüyle değiştirdiği savunuldu.

Fatih Belediyesi yetkilileri ise kararın henüz kendilerine ulaşmadığını belirterek, konuyla ilgili yorum yapmazken, Belediye Başkanı Mustafa Demir, önceki gün düzenlediği basın toplantısında Sulukule ile ilgili kararı Danıştay’a taşıyacaklarını belirtip, buradan diğer projelerin önünü açacak emsal bir karar çıkacağını savunmuştu.

Dernek: Tarihi bir karar

Fener Balat Yardımlaşma Derneği Sözcüsü Çiğdem Şahin, kararı “Tarihi bir karar” olarak değerlendirerek, bu yasa kapsamında yıkımı öngörülen diğer tarihi alanların kurtarılmasının önünün açılacağını söyledi.

Şahin, Sulukule’de verilen ilk kararın, yıkımlar gerçekleşip, inşaatlar bittikten sonra alındığı için, Sulukule halkının toptan yerinden edilmesini ve Sulukule kültürünün yok edilişini önleyemediğini, bu nedenle gecikmiş bir karar olduğunu savundu. Benzer bir durumun Fener- Balat- Ayvansaray’da oluşmamasını sevindirici olarak niteleyen Şahin, “Yargının üst üste bu şekilde yerinde kararlar vermesi ülkemizde adalet mekanizmasının hâlâ işlediğine dair umutlarımızı da tazelemiştir” dedi.