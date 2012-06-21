T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sulukule'den sonra Fener-Balat da iptal

Sulukule iptalinin ardından bu kez Fatih Belediyesi’nin hayata geçirdiği Fener-Balat-Ayvansaray projesi iptal edildi

21 Haziran 2012 11:56

Mahkeme, Fatih Belediyesi’nin Fener-Balat-Ayvansaray kentsel dönüşüm projesini iptal etti. Dernekten, "Tarihi bir karar, diğer tarihi alanların kurtulmasının önü açıldı" açıklaması geldi.

5’inci İdare Mahkemesi, kararın gerekçesinde, “Taşınmazların 2863 sayılı yasa kapsamında kentsel sit alanı içerisinde kalıp, bölgeye ilişkin koruma amaçlı imar planının olmadığı, projelerde kültür mirası niteliğinde bulunan tescilli yapıların yıkılmak istendiği, bunun koruma yüksek kurulu kararlarına ve şehircilik ilke ve kurallarına aykırı olduğu, hukuka aykırı bulunduğu” belirtildi.

Fatma Aksu'nun Hürriyet'te yayımlanan haberine göre kararda ayrıca, projenin, bölgede geçerli olan mahalle kültürü ile birkaç kuşaktır süregelen ve birbirine yakın sosyal yapının varlığı ile mevcut kentsel dokunun rehabilitasyonu üzerine daha önceden gerçekleştirilen çalışmalar dikkate alınmadan, bölgenin tarihi özelliğini bütünüyle değiştirdiği savunuldu.

Fatih Belediyesi yetkilileri ise kararın henüz kendilerine ulaşmadığını belirterek, konuyla ilgili yorum yapmazken, Belediye Başkanı Mustafa Demir, önceki gün düzenlediği basın toplantısında Sulukule ile ilgili kararı Danıştay’a taşıyacaklarını belirtip, buradan diğer projelerin önünü açacak emsal bir karar çıkacağını savunmuştu.

 

Dernek: Tarihi bir karar

 

Fener Balat Yardımlaşma Derneği Sözcüsü Çiğdem Şahin, kararı “Tarihi bir karar” olarak değerlendirerek, bu yasa kapsamında yıkımı öngörülen diğer tarihi alanların kurtarılmasının önünün açılacağını söyledi.

Şahin, Sulukule’de verilen ilk kararın, yıkımlar gerçekleşip, inşaatlar bittikten sonra alındığı için, Sulukule halkının toptan yerinden edilmesini ve Sulukule kültürünün yok edilişini önleyemediğini, bu nedenle gecikmiş bir karar olduğunu savundu. Benzer bir durumun Fener- Balat- Ayvansaray’da oluşmamasını sevindirici olarak niteleyen Şahin, “Yargının üst üste bu şekilde yerinde kararlar vermesi ülkemizde adalet mekanizmasının hâlâ işlediğine dair umutlarımızı da tazelemiştir” dedi.

ETİKETLER

balat

İlgili Haberler

Sulukule'deki yıkıma karşı hip hop grubu kurdular

'10'lu yaşlarında mahallelerinin yıkımına tanık olmuşlar, eşitlik ve adalet fikriyle böyle tanışmışlar. Ritim zaten genlerindeyken hip hop değil de ne çıkacaktı?'

Sulukule projesine 13 gün kala iptal

Sulukule projesinin iptaline ilişkin açılan üç ayrı dava, aynı gerekçelerle kabul edildi ve işlemin iptaline karar verildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24