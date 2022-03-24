Danıştay, Limak’ın kalker ocağı projesine “dur” dedi

Danıştay 6. Dairesi, Limak’ın Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı Köyü’nde açılmak istenen kalker ocağı projesinin “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararını telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı gerekçesiyle iptalini onadı. Böylelikle Vize ilçesi, Soğucak Köyü’ne yapılmak istenen “Kalker Ocakları ve Kırma – Eleme tesisi projesi” de iptal edildi ve on binlerce ağaç kesilmekten kurtuldu.

Gazete Duvar'dan Hazal Ocak'ın haberine göre, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret Şirketi tarafından doğa harikası Poyralı Köyü’ne kalker ocağı açılmak istendi. Şirket, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurarak projenin ÇED süresini başlattı. Bakanlık projeye 21 Kasım 2019 tarihinde ÇED Olumlu kararı verdi. Bölge sakinleri kararı mahkemeye taşıdı. Edirne İdare Mahkemesi 24 Şubat 2021 tarihinde kararın iptal etti. İtirazların ardından mahkeme süreci Danıştay’a taşındı. Danıştay 6. Dairesi alt mahkemenin kararının hukuka ve usule uygun olduğunu belirterek düzeltme yolu kapalı olarak 16 Aralık 2021 tarihinde onadı.

Danıştay 6. Dairesi alt mahkemenin iptal kararını onadı

Bir diğer haber de Kırklareli Vize ilçesi, Soğucak Köyü’nden geldi. Soğucak Köyü’ne Cemil Danış tarafından yapılmak istenen “Kalker Ocakları ve Kırma – Eleme Tesisi Projesi”ne de bakanlık tarafından “ÇED Olumlu” kararı verilmişti. Edirne İdare Mahkemesi 19 Nisan 2021 tarihinde kararı iptal etti. Bu süreç de Danıştay 6. Dairesi’ne taşındı. Danıştay Tetkik Hakimi dosyaya verdiği görüşte 88,56 hektarlık proje alanının tamamının ormanlık alanlardan oluştuğu, dolayısıyla projenin yapılması nedeniyle 51 bin 384 ağacın kesileceğini anlattı. Hakim projenin çok geniş bir alanda ormanın yok olmasına ve geri dönülemez şekilde bozulmasına neden olacağı konusunda uyardı. Danıştay 6. Dairesi de alt mahkemenin iptal kararını onadı.

“Yaşamı savunacağız”

Kırklareli Kent Konseyi tarafından kararın ardından yapılan açıklamada özetle şöyle denildi:

“ÇED Olumlu kararı verilmesi üzerine Poyralı köyü Muhtarlığı’nca Çevre Meclisi Başkanımız Avukat Ozan Topuz tarafından açılan dava sonucu Edirne İdare Mahkemesi Bilirkişi Raporlarının projenin gerçekleşmesi halinde telafisi mümkün olmayacak sonuçlar doğuracağı gerekçesi ile kalker ocağı projesini projesini iptal etti. Danıştay kararı onadı. Kırklareli Kent Konseyi olarak, bileşeni olduğumuz Trakya Platformu ile birlikte, bölgemizin bir bütün olarak ekolojik, kentsel, doğal, çevresel, tarihsel, kültürel değerleriyle birlikte korunması ve gelecek kuşaklara taşınabilmesi bizlerin yaşamsal varlık sebebi. Bölgemizin değerlerinin, varlıklarının talan edilmesine, ranta açılmasına, sağlıklı ve dengeli bir çevre ve kent yaşamının yok edilmesine, zarar görmesine karşı mücadeleyi bütünlüklü sürdürebilmek için her şart ve koşulda, yerelde yaşayan insanımızla birlikte bilimsel ve hukuksal doğrular kapsamında yaşamı savunmaya devam edeceğiz.”