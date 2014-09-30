İlaç stend bedelini SGK ödeyecek

Danıştay 15. Dairesi'nin, Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki “ilaçlı stent bedelleri kurumca ödenmez” ibaresini hukuka aykırı bularak iptal ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İzmir Barosu üyesi avukat Cem Durdu, yaptığı açıklamada 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan anjiyo operasyonu ile kroner arter darlığı saptanan müvekkili Hüseyin Durdu'ya, ilaç salımlı kroner stent takıldığını belirtti.

SGK'dan emekli olan müvekkilinin SGK'nın ödeme yapmadığı için bu stent bedelini kendisinin ödediğini dile getiren Durdu, açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"SGK'nın bu uygulamasının, TC Anayasasının Sosyal Devlet ilkesine, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Siğortası Yasasına aykırı olduğunu ileri sürerek, ilgili tebliğin 7.1. Maddenin 18. fıkrasında yer alan "...ilaçlı stent bedelleri kurumca ödenmez" ibaresinin iptali için Danıştay'a dava açılmıştır. Danıştay 15. Daire tarafından yapılan yargılama sonunda, davanın kabulü ile Sağlık Uygulama Tebliğinin 7.1. Maddesinin 18. fıkrasındaki "...ilaçlı stent bedelleri kurumca ödenmez" ibaresi hukuka aykırı görülerek iptaline karar verilmiştir. Bundan böyle, ilaç salımlı koroner stent bedelleri yargı kararı uyarınca SGK tarafından ödenecektir."