Danıştay, Gökçek'in zırhını kaldırdı

Danıştay, İçişleri Bakanlığının, su kesintileri ve Kızılırmak suyuyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ASKİ Genel Müdürü İhsan Fincan hakkındaki suç duyurularını işleme koymama kararını kaldırdı.





Danıştayın konuya ilişkin kararında, Gökçek ve Fincan hakkında, “ön inceleme” başlatılması için izin verilmesi gerektiği ifade edildi.



TMMOB Peyzaj Mimarları Odasının web sayfasında yer alan açıklamaya göre, Peyzaj Mimarları Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2007 yılı Ağustos ayında Ankara'da yaşanan su kesintileri ile Kızılırmak suyunun şehre getirilmesi sürecinde usulsüzlükler olduğu iddiasıyla Gökçek ve Fincan ile diğer kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyuruları üzerine İçişleri Bakanlığından şüpheliler hakkında soruşturma izni istedi.



İçişleri Bakanlığı, konuyu Ankara Valiliğine, valilik de Ankara Büyükşehir Belediyesine iletti.



İçişleri Bakanlığı, daha sonra, valilik kanalıyla ulaşan belgelere göre “şikayetin işleme konulmamasına” karar verdi.



Peyzaj Mimarları Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin itirazını karara bağlayan Danıştay 1. Dairesi, İçişleri Bakanlığının, “şikayeti işleme koymama” kararını kaldırdı.



Danıştayın kararında, “hakkında şikayette bulunulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen belediye müfettişince hazırlanan araştırma raporu esas alınarak valiliğin görüş oluşturduğu, bakanlığın da bu belgelere göre şikayeti işleme koymama kararı verdiğine” dikkat çekilerek, “ihbar ve şikayetlerin somut, kişilerin ve olayın belli, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayanması nedeniyle ön inceleme başlatılması için izin verilmesi gerektiği” ifade edildi.



TMMOB Peyzaj Mimarları Odasının web sayfasındaki açıklamada, İçişleri Bakanlığının, Gökçek ve Fincan hakkında “derhal soruşturma izni vermesi” de istendi.