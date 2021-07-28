Danıştay'dan Kirazlıyayla kararı: ÇED iptali istemini reddeden yerel mahkemenin kararı bozuldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla köyünde yapımı süren Çinko-Bakır-Kurşun Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı'na karşı yurttaşların mücadelesi sürüyor. Danıştay 6'ncı Daire, yurttaşların çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunun iptali istemiyle açtıkları davayı reddeden yerel mahkemenin kararını bozdu.

Bursa Yenişehir'in Kirazlıyayla köyünde yapımı devam eden zenginleştirme tesisi ve atık barajına karşı yurttaşlar hukuk mücadelesinde gelişme yaşandı. Bursa 1'inci İdare Mahkemesi; atadığı bilirkişi heyetinin, raporunda “tarıma, hayvancılığa, doğaya telafisi olmayacak zararlar vereceğini” belirtmesine rağmen ÇED raporunun iptali talebini reddetti. Yurttaşlar, ret kararını Danıştay’a taşıdı.

"Ankara'da hakimler var"

Danıştay 6'ncı Daire ise yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Danıştay'ın verdiği kararı, "Ankara'da hakimler var" sözleri ile değerlendiren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Kirazlıyayla ÇED iptal davasında bilirkişi raporunun aksine ÇED raporunu doğru bulup ek bir inceleme yaptırmayan ya da yeni bir heyete başvurmadan alelacele karar veren yerel mahkemenin kararı Danıştay tarafından tam da söylediğimiz gerekçelerle bozuldu" dedi.

Bilirkişi: Tarıma, hayvancılığa, doğaya, su kaynaklarına zarar verir

ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP'li Kayışoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kirazlıyayla'da bir yandan kadınlar yıllardır alanda mücadele ederken diğer yandan hukuk mücadelesi sürüyordu. Yerel mahkeme, bilirkişi heyetinin orada kurulacak olan Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi'nin çevreye, tarım alanlarına, hayvancılığa, doğaya, su kaynaklarına zarar vereceğini belirtmiş olmasına rağmen bu görüşü dikkat almadan tamamen ÇED raporu doğrultusunda davanın reddine karar vermişti."

"Hukuken olması gereken buydu"

Kayışoğlu, Danıştay'dan "güzel bir haber" geldiğini belirtip, şunları söyledi:

"Bilirkişi raporundaki hususların dikkate alınarak yeniden rapor alınması gerektiği ve başka bir heyetle yeniden incelenmesi gerektiği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Yerel mahkeme karar verdiğinde de bunları söylemiştik zaten. Hukuken olması gereken buydu. Yıllarca süren meslek yaşamımda hiçbir şekilde bilirkişi raporunun aleyhinde alelacele verilmiş bir mahkeme kararına rastlamamıştım doğrusu."

"Kirazlıyayla mücadeleye devam ediyor"

İklim değişikliği ve kuraklığa dikkat çeken CHP'li Kayışoğlu, "Bu günlerde bir yandan kuraklığın, sel baskınlarının yaşandığı, iklim krizinin artık yoğun bir şekilde hissedildiği, kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımız böyle günlerde doğayı korumak için vicdanıyla, hukuka uygun karar veren hakimlerin olması sevindirici. Bu hukuk mücadelesinin sonuçta Kirazlıyaylalılar lehine sonuçlanacağına inanıyoruz ve Kirazlıyayla mücadeleye devam ediyor" dedi.