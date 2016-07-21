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15 Temmuz Darbe Girişimi

Danıştay Cerattepe için verilen 'ÇED olumlu' raporunu iptal etti

Bölgede yapılan bilirkişi keşfi sonrası ikinci ÇED raporu davası 19 Eylül’de görülecek

21 Temmuz 2016 20:27

Danıştay 14’üncü Dairesi, Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkii’nde madencilik faaliyetleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 yılında verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu’ raporunu iptal eden yerel mahkeme kararını onadı.

Kafkasör Yaylası Genya ve Cerattepe mevkiinde gümüş ve bakır ile birlikte siyanürle altın aranacak maden sahaları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2013 yılında izin vermesinin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bakır madeni için ‘ÇED olumlu’ raporu verdi.

DHA'nın haberine göre; bölgede maden faaliyetlerinin önünü açan bu karar sonrası Artvinliler hukuk mücadelesi başlattı. Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde bir araya gelen 283 kişi, ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme geçen yıl Ocak ayında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği ‘ÇED olumlu’ raporunu iptal etti.

Karardan sonra şirketin başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Danıştay 14’üncü Dairesi, yerel mahkeme kararını onadı. Böylece Cerattepe için verilen ilk ‘ÇED Olumlu’ raporu iptal edilmiş oldu.

 

ÇED raporu davası 19 Eylül'de görülecek

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Cerattepe için verdiği ilk ÇED raporunun yerel mahkeme tarafından iptal edildiği dönemde maden şirketi ikinci ‘ÇED olumlu’ raporunu aldı.

Harekete geçen Yeşil Artvin Derneği, geçen yıl Haziran ayında 751 kişi ile raporun iptali için Türkiye’nin en büyük çevre davasını açtı. Bölgede yapılan bilirkişi keşfi sonrası ikinci ÇED raporu davası 19 Eylül’de görülecek.

 

Madencilik yapılmasının sakıncaları

 

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, Artvin Baro Başkanı Ali Uğur Çağal ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı toplantıda kararı değerlendiren avukat Bedrettin Kalın, Rize İdare Mahkemesi’nin ÇED iptal kararında, Artvin’de madencilik yapılmasının sakıncaları ile maden ve şehir yaşamının bir arada olamayacağına vurgu yapıldığını hatırlattı.

Kalın, Danıştay’ın da bu kararı onaması ile haklılıklarının bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti.

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