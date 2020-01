Danıştay, "Burası Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet" dedi, Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemelerini iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı’nın müdür ve müdür yardımcılığı sınavlarından İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sorularını çıkarması, Müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı görevlendirmelerinde mevcut yöneticilerin yazılı sınava girmeden görevlendirilmesi gibi düzenlemeler Danıştay tarafından iptal edildi. Danıştay gerekçeli kararında, “Burası Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’dir. Eğitim ve Öğretim Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda yapılır” dedi.

Erdoğan: Müfredatın içeriğine yöneliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yeni dönemi okul yapmaktan ziyade, okul müfredatının içeriğine yoğunlaşma dönemi olarak ilan ediyoruz" sözlerinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan çalışmalara çevrilmişti. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren müfredata yönelik açıklamalarda bulunarak, “Ders saatleri azaltılabilir, dersler birleştirilebilir. Bu akademik heyetin vereceği önerilerle oluşacak. En büyük eleştiri, çocukların farklı etkinliklere zaman ayıramamaları. Müfredat hafifletilecek. Bu kadar ağır bir yüke ihtiyaç olmayabilir” demişti.

Danıştay gerekçeli kararını açıkladı

Oda TV’nin haberine göre, Danıştay gerekçeli kararında, “Burası Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’dir. Eğitim ve Öğretim Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda yapılır” ifadesini kullanarak Türk Milli Eğitim Sisteminin temelinde Atatürk ilke ve İnkılaplarının bulunduğunu, bu nedenle Türk Milli Eğitim sisteminin yönetim kademesinde yer alan müdür yardımcısı ve müdür yardımcılarının da belirtilen esaslar dahilinde eğitim vermesini sağlamak amacıyla Atatürk İlke ve İnkılap tarihi konusunda belirli bir seviyede bir bilgi sahibi olması gerektiğini söyledi. Aynı gerekçelerle yine "Yazılı Sınav Başvuru kılavuzu"nun da yürütmesi durdurulmuştu.

Verilen kararlar ne anlama geliyor?

Kararda Anayasa’nın 42’nci maddesinde yer alan “eğitim ve öğretim Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda yapılır” ifadesine atıfta bulunuldu.

Danıştay'ın geçen hafta art arda verdiği kararları, söz konusu düzenlemeleri Danıştay'a taşıyan Eğitim ve Bilim İş görenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Veli Demir değerlendirdi.

“Mücadelelerinin süreceğini” belirten Demir, ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın bugüne kadar hiçbir yönetmelik hükmünün mahkeme kararı ile iptal edilmesinden sonra geriye dönük olarak bunlara bağlı tesis ettiği işlemleri iptal etmediğinin de altını çizdi.

3 dava, 3 karar...

Art arda Danıştay tarafından verilen kararları yaptığı bir basın açıklamasıyla özetleyen Veli Demir şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta içerisinde Danıştay, sendikamızca açılan üç ayrı davada yürütmenin durdurulması kararları vererek yönetici görevlendirmelerine ilişkin ortaya yeni bir tablo çıkarmıştır. Mevcut durumu açılan davalar bazında yürütmesi durdurulan hükümler dairesinde tespit etmek gerekmiştir.

1. dava

Öncelikle Danıştay, hafta başında, sendikamızca ve diğer sendikalarca da açılan davada iki maddenin yürütmesini durdurmuştur.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik’ in 24. maddesinin 5. fıkrasında; (5) Dört yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görev süreleri, eğitim kurumu müdürünün inhası, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile dört yıl süreyle uzatılabilir.” şeklinde yer alan hükmün ve 26.maddenin 3. Fıkrasında yer alan;

“(3) Kurucu müdür olarak görev yapmakta oldukları eğitim kurumuna, bu kuruma müdür normunun verildiği ilk dönemde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlar ile müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen puanlara sekiz puan daha ilave edilir.” şeklindeki hükmünün yürütmesini durdurmuştur.

24. maddenin yürütmesinin durdurulmasıyla mevcut müdür yardımcıları ve müdür başyardımcılarının yazılı sınava girmeksizin görevlendirilebilmesi ortadan kaldırılmıştır yani onlarda yazılı sınava gireceklerdir.

26. maddenin yürütmesinin durdurulmasıyla birlikte ise kurucu müdürler ve mevcut müdürlere ilave 8 puan verilmesi düzenlemesi ortadan kaldırılmıştır.

2. dava

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik’in hukuka aykırı düzenlenen yirmiye yakın maddesiyle birlikte, 15. maddesinde müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı görevlendirmelerinde yapılacak yazılı sınavın, sınav konuları arasında “Atatürk İlke ve İnkılapları” konusunun bulunmaması, yöneticilerin bir yeterliliğe tabi tutulacak ise öncelikle Milli Eğitim Sistemimizin temeli olan Atatürk İlke ve İnkılapları konusundaki yeterliliğinin ölçülmesi gerektiği gerekçesiyle dava açtığımızı duyurmuştuk. Bu dava sendikamızca 16.10.2015 tarihinde açılmıştır.

Danıştay 2. Dairesinin 2016/683E. Sayılı dosyası üzerinden devam eden bu davada Danıştay, sınav konuları arasında Atatürk ilke ve İnkılaplarının bulunmamasını yukarıda yer verdiğimiz gerekçelerle eksik düzenleme olarak değerlendirmiş ve sınav konularını düzenleyen 15. Maddenin yürütmesini durdurmuştur. Bu karar da sendikamıza 02.06.2016 tarihinde tebliğ edilmiştir.

3. dava

12.01.2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav Başvuru Kılavuzu yayınlanmış ve Kılavuzun “8.1. SINAVDA UYGULANACAK TESTLER” başlıklı bölümünde sınav konuları arasında Atatürk ilke ve İnkılapları alanının yer almaması nedeniyle anılan kılavuzun bu hükmünün iptali amacıyla sendikamızca bu kılavuza karşı 15.01.2016 tarihinde dava açılmıştır.

Danıştay 2. Dairesi’nin 2016/1010E. Sayılı dosyası üzerinden görülen bu davada da yukarıda yer verdiğimiz gerekçelerle Danıştay kılavuzun bu hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Bu karar da sendikamıza 02.06.2016 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Anılan kararların neticesinde nasıl bir durum ortaya çıkmıştır?

1- Müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı görevlendirmelerinde mevcut yöneticilerin yazılı sınava girmeden görevlendirilmesi imkanı kalmamıştır.

2- Kurucu müdürler ve mevcut okul müdürlerine ilave 8 puan verilmeyecektir.

3- Atatürk ilke ve İnkılaplarının sınav konuları arasında yer almaması nedeniyle iptal edilen yönetmelik ve kılavuz hükmü konusunda ise mahkeme kararında sınavın iptaline yönelik bir hüküm bulunmamaktadır. Yapılmış ve açıklanmış olan sınav sonuçlarına etkili olup bu sınavların iptal edilip edilmeyeceği konusunda Bakanlığın nasıl bir uygulama yapacağını beklemek gerekecektir.

Ancak burada Milli Eğitim Bakanlığı’nın bugüne kadar hiçbir yönetmelik hükmünün mahkeme kararı ile iptal edilmesinden sonra geriye dönük olarak bunlara bağlı tesis ettiği işlemleri iptal ettiğinin de görülmediğini belirtmek gerekir. Örneğin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 18.02.2015 tarih ve 2014/1151 Yd itiraz Nolu kararı ile yürütmesini durdurduğu yönetmelik hükümleri sonrasında Bakanlık bu yönetmeliğe göre tesis ettiği yönetici görevlendirmelerinin hiçbirini, bu yönetmelik hükmü iptal oldu diyerek iptal etmemiştir. Bakanlığın müdür yardımcılığı yazılı sınavının mahkeme kararını gerekçe göstererek iptal etmesi halinde bugüne kadar yaptığı tüm uygulamalarla çelişen bir uygulamaya gitmiş olacaktır. Bakanlığın bu halde bugüne kadar gerçekleştirdiği aksine uygulamaların tamamının hukuka aykırı olduğunu kabul etmiş olacağını belirtmek gerekir.

Konuya ilişkin son olarak belirtmek gerekir ki Atatürk’ü mevzuatta silmeye yönelik, laik ve çağdaş eğitime aykırı olan her türlü düzenlemeye sendikamızca dava açma kararlılığı istisnasız her koşulda süregelmektedir. Mahkeme kararlarıyla ortaya çıkan durumların nasıl değerlendirileceği, Bakanlığın bunu işine geldiği kullanıp kullanmayacağı meselesi ayrı bir değerlendirme olup, sendikamızın duruş ve hassasiyetlerinin değişmesine bir gerekçe olamayacaktır. Mücadelenin yükseltileceği alan burasıdır. Danıştay’ın, Atatürk ilke ve İnkılaplarının Türk Milli Eğitim Sisteminin temeli olduğu, her kademedeki yöneticilerin de bu esaslar dahilinde hareket etmesi gerektiği yönündeki tespiti odaklanılması gereken noktadır. Sendikamızın bu yöndeki bilinen temel amaç ve ilkelerinin hiçbir netice, koşul ve beklenti çerçevesinde değişmesinin de mümkün olmayacağı bilinmelidir.

Veli Demir- Genel Başkan"