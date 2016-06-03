Milli Eğitim Bakanlığı: Ders saatleri azaltılabilir, müfredat hafifletilecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yürüttüğü müfredat değişiminde ilk aşama tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren ders kitaplarındaki rahatsız edici ifadelerin kaldırıldığını söyledi. Tekin, tüm öğretim seviyeleri için başlatılan müfredat değişikliğinin de 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Tekin, “Ders saatleri azaltılabilir, dersler birleştirilebilir. Bu akademik heyetin vereceği önerilerle oluşacak. En büyük eleştiri, çocukların farklı etkinliklere zaman ayıramamaları. Müfredat hafifletilecek. Bu kadar ağır bir yüke ihtiyaç olmayabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni dönemi okul yapmaktan ziyade, okul müfredatının içeriğine yoğunlaşma dönemi olarak ilan ediyoruz" sözlerinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan çalışmalara çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Habertürk TV’ye yaptığı açıklama, müfredat çalışmalarının 1,5 yıl önce başladığını söyledi. Çalışmaların birkaç aşamada yürütüldüğünü vurgulayan Tekin, “Yeni bakanımızın verdiği ilk talimat, müfredat çalışmalarının hızlı ve kararlı şekilde yürümesiydi” diye konuştu.

Tekin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, “Şikayetçi olduğumuz, eleştiri yönelttiğimiz her konu masaya yatırıldı. Çalıştaylar yapıldı, uzmanlar dinlendi; aydınlar, entelektüeller, veliler, idareciler, öğretmenler... Şu anda sahadaki veriler toplandı, kategorize edildi. Her genel müdürlük kendi okullarıyla ilgili çalışmaları yürütüyor” ifadelerini kullandı.

“Müfredat hafifletilecek, ders saatleri azaltılacak”

“Çocuklarımızın haftalık ders yükü çok fazla” diyen Yusuf Tekin, “Birinci kısmı ders saatleriyle alakalı. Ders saatleri azaltılabilir, dersler birleştirilebilir. Bu akademik heyetin vereceği önerilerle oluşacak. En büyük eleştiri, çocukların farklı etkinliklere zaman ayıramamaları. Müfredat hafifletilecek. Bu kadar ağır bir yüke ihtiyaç olmayabilir. Elimize gelen verilere göre karar verilecek” dedi.

"Rahatsız edici ifadeler kalkıyor"

Ders kitaplarında tartışma yaratan bazı ifadelerin düzeltileceğini söyleyen Tekin, yeni kitapların 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kullanılabileceğini açıkladı. Tekin şunları söyledi:

"Bazı ders kitaplarımızda ayrıştırıcı, ötekileştirici ifadeler var. Toplumlar arası sınıf oluşturucu ifadeler ayıklanacak. Kültürel, tarihsel birlikteliği sağlayan yeni içeriklerin dahil olması söz konusu olacak. Bu yıl öğretmen arkadaşlarımızla her ders bazında toplantılar yapıldı. İçeriğine dokunmadan, görsel, yazılı ifadeler, görüntüler, yönlendirmeler varsa onların ders kitaplarından çıkarılmasıyla ilgili olarak kitabın yazarı ve yayınevleriyle görüşmeler yapıldı. Hatalar düzeltildi. Yeni eğitim yılında kitaplardaki rahatsız edici ifadeleri değiştirilip ihale süreci başlatıldı."

"Müfredat bir sonraki dönemde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Okul müfredatının içeriğine yoğunlaşma dönemi olarak ilan ediyoruz" sözleri sonrası gözler ders müfredatlarına çevrilmişti. MEB Müsteşarı Tekin, yapılan çalışmalar hakkında, "Nihayete ermiş bir çalışma yok. Bu yaz bu konuda ilgili genel müdürlüklerimiz çalışmaları tamamlayacaklar. Nihai kararı Talim Terbiye Kurulu kendi takvimine göre tamamlayacak. Önümüzdeki yıl yeni müfredatla ilgili bir çalışma yapmamız mümkün değil. Ancak bunun önümüzdeki yıl kurulda çalışmaların tamamlanması ve bir sonraki yıl hayata geçirilmesi olabilir" diye konuştu.