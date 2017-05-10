Danıştay Başkanı'nın sözleri sosyal medyada: Cübbesinde düğme araması güçler ayrılığının yeni sembolü olsun

Anayasa değişikliğiyle birlikte "kuvvetler ayrılığı ilkesinin daha belirgin hale geldiğini" savunan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün Danıştay'ın 149'uncu kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı karşılaması sırasında cübbesinde düğme araması sosyal medyada gündem oldu. Avukat Aslı Kazan, "Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün, iliksiz cübbesinde düğme aradığı fotoğraf da kuvvetler ayrılığının yeni sembolü olsun" diye yazdı.

Sosyal medyada konuyla ilgili yer alan bazı ifadeler şöyle:

"Zerrin Güngör Danıştay cübbelerine ilik açıp, düğme dikmeye başlamış biatını kanıtlamak için"

"Cübbe, bağımsızlığın ve vicdanın sembolüdür. Hukukçu, kimseden emir almasın, kimsenin önünde iliklemesin diye düğmeleri yoktur cübbesinin."

"Son sınavla bu cübbe iliklemeye çalışan hanımın avukat kızı da hakim olarak atandı zaten."

"Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün, iliksiz cübbesinde düğme aradığı fotoğraf da kuvvetler ayrılığının yeni sembolü olsun."

Danıştay Başkanı ne dedi?

Danıştay Başkanı Güngör, Danıştay'ın 149'uncu kuruluş yıldönümü programında konuştu. Güngör'ün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"16 Nisan 2017 tarihinde halk oylamasına sunulan ve kabul edilen değişiklikle Anayasamızda var olan kuvvetler ayrılığı ilkesi daha da belirgin hale getirilmiştir. Yargı kararları ve yargıçlar eleştirilirken idarenin yandaşı ya da idarenin faaliyetlerine engel çıkaran bir güç gibi değerlendirilmemelidir. Kararlarımızın bilimsel eleştirisine açığız.

"Ancak yargı kararları, taraf menfaatlerine göre değil, objektif, bilimsel ve hukuki kriterlere göre değerlendirilmelidir. Ne yazık ki kimi zaman algı oluşturmak amacıyla subjektif, haksız, ölçüsüz eleştiri ve değerlendirmeler, yargının saygınlığına zarar verici olmaktadır.

"Olağanüstü halin ilanı ve bu süreçte kabul edilen KHK'ların amacı, devletin kurumlarını terör örgütü mensuplarından arındırmak ve demokrasiyi korumak olup kişilerin hak ve özgürlüklerine, amaç dışında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir."