Danıştay Başkanı: Anayasa değişikliğiyle birlikte kuvvetler ayrılığı daha belirgin hâle geldi!

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, yüzde 51.4 'evet' oyuyla kabul edildiği açıklanan "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"yle birlikte kuvvetler ayrılığı ilkesinin daha belirgin hale geldiğini savundu. Güngör, kararlarının bilimsel eleştirisine de açık olduklarını söyledi.

Danıştay Başkanı Güngör, Danıştay'ın 149'uncu kuruluş yıldönümü programında konuştu. Güngör'ün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"16 Nisan 2017 tarihinde halk oylamasına sunulan ve kabul edilen değişiklikle Anayasamızda var olan kuvvetler ayrılığı ilkesi daha da belirgin hale getirilmiştir. Yargı kararları ve yargıçlar eleştirilirken idarenin yandaşı ya da idarenin faaliyetlerine engel çıkaran bir güç gibi değerlendirilmemelidir. Kararlarımızın bilimsel eleştirisine açığız.

"Ancak yargı kararları, taraf menfaatlerine göre değil, objektif, bilimsel ve hukuki kriterlere göre değerlendirilmelidir. Ne yazık ki kimi zaman algı oluşturmak amacıyla subjektif, haksız, ölçüsüz eleştiri ve değerlendirmeler, yargının saygınlığına zarar verici olmaktadır.

"Olağanüstü halin ilanı ve bu süreçte kabul edilen KHK'ların amacı, devletin kurumlarını terör örgütü mensuplarından arındırmak ve demokrasiyi korumak olup kişilerin hak ve özgürlüklerine, amaç dışında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir."

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.