Danıştay, AKP Van milletvekili Fatih Çiftçi'ye soruşturma yolunu açtı

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AKP Van Milletvekili Fatih Çiftçi'nin 2004 - 2011 yılları arasında iki dönem Van Erciş Belediye Başkanlığı görevini üstlendiğini ve kendisinin de Van'da yaşanan tabloda sorumluluğu olduğunu belirtti. Oran, Danıştay'ın Çiftçi hakkındaki kararına ikkat çekerek İçişleri Bakanlığı'nı eleştirdi.

Oran mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Bir söz var 'deprem öldürmez bina öldürür' hayır bina da öldürmez. Binaları kontrol etmeyen, görevini ihmal eden, sorumlulardan hesap sormayan yöneticiler öldürür. Yani bu yapıları devlet kontrol edecek. Belediye başkanları kontrol edecek, savcılar görevini yapmayanlardan hesap soracak. " diyekonuştu.

AK Parti Van Milletvekili Fatih Çiftçi'nin 2004 - 2011 yılları arasında iki dönem Van Erciş Belediye Başkanlığı görevini üstlendiğini belirten Oran, halen milletvekili olması nedeniyle mağdurların şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığı'na ön inceleme yapılması maksadıyla başvurulduğunu söyledi.

Oran, sözlerine şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığı da yapılan başvuruyu 16 Eylül 2012 tarihinde sonuçlandırdı. Fatih Çiftçi ile ilgili olarak soruşturma izni vermedi. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bu karara itiraz edildi. Bunun sonucunda, Danıştay birinci dairesi konuyu inceledi ve bir karar verdi?

Bakın o karar ne diyor? 'Fatih Çiftçi'nin ve adı geçenin eylemlerinin kapsam dışı bırakılarak, yapılan ön inceleme sonucu düzenlenen rapora dayanılarak verilen İçişleri Bakanı'nın 16 Eylül 2011 tarih ve 2011/362 sayılı kararı eksik ön incelemeye dayanmaktadır.

Fatih Çiftçi'nin yasama dokunulmazlığının 4483 sayılı kanun kapsamında ifadesinin alınmasına, hakkında ön inceleme yapılmasına ve yetkili merci tarafından karar verilmesine engel oluşturmadığı bu nedenle yetkili merci tarafından verilecek ön inceleme emri uyarınca hakkında ön inceleme yapılmasına' oybirliği ile karar verildi. Yani Danıştay diyor ki, ön inceleme yapılması yasama dokunulmazlığını engellemez. Yani hukuk diyor ki, 'ey İçişleri Bakanlığı perdeleme yapma. Bu insanı koruma, bırak hukuk gerekeni yapsın. Yani hukuk diyor ki: 'içişleri bakanlığı Fatih Çiftçi'yi koruyarak sorumluların açığa çıkmasını engelliyor.'"

Oran, "Bu ülkede hiç kimse hukukun üstünde değildir. Bir insan AKP rozeti taktı diye, milletvekili oldu diye hukukun üstünde olmaz. Hukuk herkesin üstündedir. Herkes hukuk önünde hesap vermek zorundadır. Çünkü bu ülkede üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü istiyoruz." dedi.