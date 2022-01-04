Danimarkalı bilim insanı: Omicron, Covid pandemisinin son dalgası olabilir

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Danimarkalı üst düzey sağlık yetkilisi Tyra Grove Krause, vakaların gidişatına bağlı olarak yaptığı açıklamada Omicron varyantının Covid-19 pandemisinin sonunu getirebileceğini söyledi.

Danimarka'nın Statens Serum Enstitüsü (SSI) Başkanı Tyra Grove Krause, hızla yayılan Omicron varyantının sürü bağışıklığına doğru gittiğini söyleyerek, Covid pandemisinde son dalganın yaşanıyor olabileceğini söyledi.

Krause, pandeminin gelecek iki ay boyunca insanların hayatında önemli bir yeri olacağını ancak enfeksiyonların zamanla azalacağını öngördü. Krause "Bu durum bizi pandemiden çıkarabilir, son dalga olabilir" dedi.

SSI'nın bu hafta hazırladığı bir rapor, Omicron varyantıyla hastaneye başvuru ihtimalinin Delta'ya göre yarı yarıya daha az olduğunu göstermişti.

Krause, bu rapora rağmen Omicron varyantının hastanelerde yoğunluğa sebep olabileceğini söyledi. Krause, Danimarka için yaptığı açıklamalarda "Omicron ocak sonunda pik yapacak ve şubatta enfeksiyon yoğunluğunun azaldığını görmeye başlayacağız" dedi.